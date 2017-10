VIDEO | Le récit de la soldate qui a utilisé le gaz lors d’une manifestation de « Peleg Yeroushalmi » ( Juifs orthodoxes) …

Hier, ce lundi 23 octobre vers 15h00, je suis allée à Jérusalem pour me rendre à la gare routière pour me rendre dans ma base militaire.

« Quand nous sommes arrivés à la porte de Damas (3 arrêts avant la gare, où je devais me rendre) , le conducteur du tramway a arrêté le train et a expliqué qu’il ne pouvait aller de l’avant et que tous les passagers devaient descendre car il y avait une manifestation qui bloquait le chemin. Je suis descendu comme tous les passagers et j’ai marché vers la gare que je devais atteindre. Sur le chemin, j’ai été pris à partie dans la manifestation ultra-orthodoxe. Je continuais à marcher, malgré les cris et les insultes » …

Parmi les insultes, « Une pute en uniforme, une putain, et la célèbre insulte contre tous les soldats : Shixa. Et tout cela parce que je suis passée par là, avec mon uniforme. Vraiment, malheur à moi. »

» Je n’ai pas fait attention, jusqu’à ce que je vois une femme de l’âge d’environ 50 ans entourée de 40 ultra-orthodoxes incapables de sortir de là, devant faire face aux crachats et malédiction de tous les côtés. Je n’ ai pas réfléchi et je suis entrée dans le cercle pour la sortir de là. La seconde où je suis entrée, dans ce cercle, ce fut l’enfer. Un cercle de bêtes inhumaines d’une grande absurdité qui se permettent encore de porter des kippot, sans parler du fait qu’ils s’appellent eux-mêmes des ultra-orthodoxes ! »



» Il est important pour moi de noter que j’observe moi-même le Chabbat et les Mitzvot, que je crois en la Torah et ses lois et que j’encourage les érudits dans la Torah. Mais qui était le diable incarné chez eux, ce ne sont pas des érudits de la Torah, mêmes pas des animaux, mais le Satan était en eux! »

» Au moment où je suis entrée, j’ai reçu des coups de pied de tous les côtés, des crachats, on a tiré mes cheveux …Je n’ai pas hésité un instant et j’ai sorti mon gaz lacrymogène, celui que j’ai reçu de l’armée! J’ai pulvérisé afin de sortir de là, après avoir quitté ce foutu cercle, et ils ont continué ! »

» Alors oui, dès qu’ils ont fait un pas vers moi, j’ai pulvérisé à nouveau, et l’ironie du sort, fait que je sois mal vu par les médias car « une putain de soldate » a pulvérisé des dizaines de haredim »

Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je m’appelle Amit Nazri, j’ai 19 ans et demi et je suis membre du Home Front Command à Jérusalem. Et oui, je suis la soldate qui a pulvérisé des gaz lacrymogènes lors de la manifestation des Haredi. Je suis celle aussi que tous les réseaux sociaux ont appelé en Israël. (Lors des attaques de roquettes et alertes).

On pouvait lire le titre sur certains médias : ‘Une femme soldate a pulvérisé du gaz sur des manifestants ultra-orthodoxes juste parce qu’ils sont venue vers elle’ Oui, c’est bien moi. Et vous serez surpris, je ne le voulais vraiment pas, mais je n’avais pas le choix ».

Avez-vous traversé ce que j’ai traversé? Avez-vous connu l’humiliation et la douleur dans votre corps? Non! Alors ne jugez pas. Et regarde en arrière, j’aurais fais la même chose sans réfléchir à deux fois. Cette même femme (qu’elle a protégé lors de la manifestation), pourrait être ma grand-mère et la grand-mère de chacun d’entre vous. »