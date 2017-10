Raid de Tsahal chez la famille d’un terroriste: Saisi de véhicule offert par Abbas et des armes

Les forces de Tsahal de la Division Judée ont saisi tôt mercredi matin un véhicule qui avait été acheté par l’Autorité palestinienne pour des milliers de shekels et remis à la famille d’un terroriste, a rapporté le bureau du porte-parole de Tsahal.

En outre, une opération conjointe des forces israéliennes de la police de Judée et Samarie et de la police des frontières a saisi un pistolet et des balles à Hébron.

Du jour au lendemain, les forces de Tsahal, le Shin Bet, la police des frontières et la police israélienne ont arrêté 14 personnes recherchées en Judée-Samarie. Douze des personnes recherchées sont soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et des troubles violents.