La ministre de la Justice : Plus de libération des terroristes et plus d’intrusion de la Haute Cour dans les constructions en Judée Samarie

La ministre de la Justice Ayelet fait parler de son parti politique comme si elle était en campagne avant de futures élections, elle a parlé de plusieurs sujets chauds en Israel :

‘L’avenir des constructions en Judée-Samarie ne sera pas décidé par la Haute Cour de justice’, a déclaré Shaked, qui est actuellement au conseil juridique et gouvernemental de Kohelet.

La ministre Shaked a annoncé qu’elle a l’intention d’apporter à la Commission ministérielle pour la législation de la Knesset dimanche prochain un mémorandum de loi pour changer la façon dont les conseillers juridiques seront sélectionnés pour les ministères du gouvernement.

Ainsi, au lieu d’être nommé dans un appel d’offres dans lequel la ministre n’a aucune possibilité d’influencer l’identité du procureur général, ils seront choisis par un comité de localisation avec le consentement du ministre concerné au procureur général.

» Il est naturel et approprié que le ministre et le procureur général participent tous deux à son élection. La plupart des conseillers juridiques des ministères sont bons et professionnels. Le conseiller juridique du ministère a gagné de plus en plus de pouvoir, car malheureusement tout s’est transformé en monnaie d’échange. C’est une position très importante aujourd’hui et les ministres devraient faire partie du processus de sélection dans une position très importante. » a dit Shaked qui a également fait référence à sa proposition d’annuler le comité de nomination pour les élections du procureur général, qui a été sur le bureau du Premier ministre pendant un an et demi.’

» C’est un mécanisme lourd. En outre, les juges de la Cour suprême ne devraient pas être impliqués dans le choix du procureur général pour représenter le gouvernement. Il est possible de revenir à la situation qui existait dans les années 1990. Des conseillers juridiques tels que Shamgar et Barak ont ​​été choisis de cette manière. C’est une manière plus correcte ».

En ce qui concerne le rapport Shamgar sur les transactions d’échange de prisonniers, Shaked a déclaré : ‘Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu le temps de discuter du rapport Shamgar. Tant que la parti Habait Hayehoudi est dans le gouvernement, nous ne libérerons pas les terroristes. Ce qui s’est passé dans l’affaire Shalit ne sera pas répété. Il est juste de définir des critères de travail, et nous devons envisager de publier le rapport. ‘