Mauvaise nouvelle | Les services spéciaux aux immigrés français seront terminés fin janvier.

La plupart des nouveaux arrivants ne parlent pas encore bien l’hébreu, alors le groupe de coordination des immigrants français essaie de prolonger le programme car le gouvernement a annoncé qu’il cessera de fournir des services sociaux en français et qu’environ 3 000 immigrants francophones arrivés en Israël en 2015 et en 2016 seront laissés sans aide.

Les unités offrant des services spéciaux aux immigrés français au ministère du Travail, des Affaires sociales et des Services sociaux seront fermées à la fin du mois de janvier.

Dans une décision prise en février 2015 d’encourager l’aliyah, le cabinet a décidé d’étendre les services sociaux aux immigrants français. Dans le cadre de ce projet, les villes accueillant le plus grand nombre de nouveaux arrivants français (Netanya, Jérusalem, Ashdod, Tel Aviv et Hadera) se sont vues attribuer des postes et des budgets pour les travailleurs sociaux, traducteurs et autres personnels familiers avec la culture française.

Le mois dernier, le ministère des Affaires sociales a dit aux bureaux des services sociaux de ces villes que le financement des membres du personnel qui aident les immigrants français se terminerait à la fin de décembre. La plupart des nouveaux immigrants ne parlent pas encore l’hébreu ou le font difficilement. Beaucoup de ces immigrants sont des personnes âgées, des enfants ayant des besoins spéciaux, des familles monoparentales, des femmes battues et des jeunes à risque, a déclaré Ariel Kandel, le directeur général de Qualita, le groupe parapluie à but non lucratif pour les immigrants français.

Les responsables du bien-être social qui travaillent avec des immigrants français décrivent les membres de ce groupe comme souffrant de nombreux problèmes d’acclimatation à la vie en Israël, alors qu’ils ont souvent honte d’accepter de l’aide. Les différences entre la vie en France et en Israël ont causé une série de problèmes pour ces familles. La journée d’école française dure jusqu’au soir, les parents ont donc souvent du mal à garder leurs enfants d’âge scolaire occupés dans l’après-midi. Pendant ce temps, beaucoup de pères travaillent encore en France, produisant effectivement des familles monoparentales.

D’autres cas impliquent des adolescents ou de jeunes adultes qui se dirigent vers l’alcoolisme ou la violence domestique. Ils ont parfois besoin d’aide pour ouvrir des comptes bancaires et recevoir des allocations de l’Institut national d’assurance et d’autres prestations gouvernementales.

« Il est surprenant qu’un pays qui a tellement de l’expérience dans l’intégration des immigrants au cours des années ne se soit pas bien préparé et ne veuille pas investir quelques millions de shekels pour aider les immigrés dans tout le pays », a déclaré un responsable. Kandel de Qualita a donc envoyé une lettre urgente au ministre des Affaires sociales, Haim Katz, demandant que le modèle actuel pour aider les immigrants français continue.

Quelque 100 000 francophones vivent en Israël, dont beaucoup d’entre eux ne parlent pas encore couramment l’hébreu, écrit Kandel. Un groupe aussi important doit avoir des services appropriés et beaucoup d’entre eux ont besoin d’aide, de direction et de traitement, a-t-il dit.

« Jusqu’à ce que le projet commence, aucun d’entre eux ne s’est jamais tourné vers les services sociaux à cause de la barrière de la langue », a écrit Kandel. « Ce plan a sauvé des milliers d’immigrants et a beaucoup contribué à l’intégration de l’aliyah de France. Une annulation du programme est un pas en arrière. «

Le ministère des Affaires sociales a rejeté la responsabilité de l’annulation auprès du ministère de l’Intégration des immigrants, affirmant que ce ministère avait annulé le budget du projet. Le ministère des Affaires sociales a déclaré qu’il continuerait à faire pression sur le ministère de l’Intégration pour qu’il finance le projet. Pour sa part, le ministère de l’Intégration a rejeté les allégations, affirmant que le budget du projet était une allocation supplémentaire provenant directement du ministère des Finances et non du ministère de l’Intégration.

Dans le cadre de la décision du cabinet, tous les ministères concernés ont reçu un financement budgétaire supplémentaire pour les programmes destinés aux immigrants, a indiqué le ministère de l’Intégration. Lorsque ces budgets ont été épuisés au début de 2017 après la fin du programme, le ministère de l’Intégration a examiné l’efficacité du programme et a décidé de le maintenir à l’extérieur du budget du ministère.

« La responsabilité de l’aliya et des soins aux immigrés est une responsabilité globale, qui est au sommet des priorités du gouvernement », a déclaré le ministère de l’Intégration. « Par conséquent, tant qu’il existe des programmes gérés par d’autres ministères, y compris le ministère des Affaires sociales, ils sont invités à agir comme notre ministère – pour trouver une source budgétaire dans le budget du ministère. »