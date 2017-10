L’identité d’un haut commandant du Hezbollah qui a tué des dizaines de Juifs révélé pour la première fois !

Après des années d’activités terroristes dans les coulisses, ce matin, l’identité d’un haut commandant du Hezbollah a été a révélé : cet officier supérieur est responsable de l’organisation du Hezbollah qui travaille dans le sud de Damas et gère aussi les iraniens dans le Golan syrien. En 2002, il a dépêché les terroristes qui ont tué six Israéliens à la frontière nord, et en 2006 il a supervisé la deuxième guerre du Liban qui fut l’une des plus sanglantes pour l’armée de Tsahal.

Le ministere de la défense a révélé ce matin (mercredi) que Munir Ali Naim est l’homme en charge du déploiement des terroristes du Hezbollah au sud de Damas, et du déploiement de son infrastructure militaire dans la région avec la coordination avec Téhéran – selon les rapports d’Israël Hayom et Yediot Aharonot.

Naim, 50 ans, connu sous le nom de ‘Haj Hachem’ vit au Liban Sud avec sa femme et ses quatre enfants. Cependant, il passe le plus clair de son temps en Syrie à commander les forces du Hezbollah déployées dans la région. Dans le cadre de son travail, il est depuis longtemps reconnu comme un homme de confiance au sein du régime Assad et en même temps parmi les intérêts régionaux de l’Iran qui travaille avec le Hezbollah dans les hauteurs du Golan syrien.

C’est la première fois que le nom et l’image de Haj sont exposés au public après des années de terreur derrière les coulisses. Au début des années 2000, il a servi comme commandant adjoint des « unités opérationnelles de la Palestine » et en Décembre 2002, il a envoyé les terroristes qui ont perpétré l’attaque près du kibboutz Tzuba, au cours de laquelle six Israéliens ont été tués.

Le Hezbollah qui prend soin des intérêts iraniens a nommé Haj comme commandant de la région du Hezbollah et il est resté au pouvoir pendant la Seconde Guerre du Liban. Après la guerre, il fut le premier commandant adjoint de l’unité de Badr du Hezbollah, responsable de l’espace entre le fleuve Litani et la rivière Awali. Bien que Haj n’ait été exposé au public que maintenant, il a été nommé à son poste en juin dernier. Il a été précédé par le terroriste Mughniyeh, qui a été tué l’an dernier. Le chef de l’aile militaire du Hezbollah Imad Mughniyeh a été assassiné en 2008. Il a été remplacé par Kuntar, un assassin de la famille israélienne et a également été éliminé en Décembre à 2015.