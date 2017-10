Israel va investir 800 millions de shekels dans des infrastructures en Judée et Samarie

À la lumière de la protestation des chefs de conseil, le Premier ministre a promis de transférer 800 millions de shekels pour développer des infrastructures en Judée-Samarie, à partir de l’année prochaine.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son chef de bureau Yoav Horowitz ont rencontré mercredi le président du Conseil de Yesha, Avi Roeh, et le secrétaire général du Mouvement Amana, Ze’ev Zambish Hever.

La réunion a eu lieu plus tard dans la réunion avec le Premier ministre il y a quelques semaines avec les maires du Conseil de Yesha qui ont présenté au Premier ministre une lettre, signée par tous les maires, demandant d’arrêter la discrimination et une action rapide pour l’ égalité dans le budget alloué aux infrastructures.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, le premier ministre a annoncé que le Conseil Yesha a travaillé au cours des dernières semaines pour promouvoir l’application, également sur la base d’ une large travail administratif qui a duré plusieurs mois, nous avons examiné les besoins, les projets de disponibilité et de développement des ressources. En conséquence, il a été convenu sur l’approbation d’un plan de développement des routes toutes les populations en Judée Samarie, pour un total d’ environ 800 millions de shekalim. Le programme effectuera le prochain budget déjà en 2018.

« Cette résolution exprime la perception du gouvernement au sujet du règlement, qui considère la Judée Samarie en tant que partie inséparable de l’Etat d’Israël à l’avenir « , a déclaré le Conseil Yesha.

Le Président du Conseil Yesha Avi a dit: « Ce sont d’excellentes nouvelles pour tous stratégique et les populations vivant en Judée, Samarie et dans la vallée du Jourdain. Après une longue période de travail avec les responsables de divers bureaux du gouvernement, leader le premier ministre ainsi que le règlement, le médiateur adresse suffisamment l’écart .Des décennies dans le transport et l’infrastructure, et nous étions heureux de voir que le premier ministre s’était engagé à améliorer l’infrastructure.