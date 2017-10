Israël célèbre ces nombreuses victoires et réalisations lors de la Journée des Nations Unies

La Journée des Nations Unies célèbre la «Charte des Nations Unies» qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Les relations d’Israël avec les Nations Unies ont commencé en 1947 avec l’adoption de la Résolution 181 de l’ONU qui a conduit à la création de l’État juif. Depuis qu’il est devenu membre officiel des Nations Unies en 1949, Israël a joué un rôle actif dans de nombreuses institutions des Nations Unies, utilisant son expertise en matière d’innovation, d’agriculture et de médecine pour faire face aux grands problèmes mondiaux qui affectent des millions de personnes.

Ce ne sont que quelques-unes des réalisations d’Israël depuis 2016:

Résolution israélienne sur l’entrepreneuriat et le développement

Israël continue d’utiliser son expertise en matière d’entrepreneuriat et de développement aux Nations Unies pour encourager l’innovation dans le monde entier. En novembre 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution parrainée par Israël sur «l’ esprit d’entreprise pour le développement durable» »C’est la troisième fois que cette résolution initiée par Israël a été adoptée par l’Assemblée générale. La résolution a été soutenue par 123 Etats membres, 8 se sont abstenus et 30 ont voté contre la résolution. La résolution décrit «les principales façons dont les États membres des Nations Unies et l’ONU elle-même peuvent aider à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les entrepreneurs et libérer le talent qui est inné dans toutes les sociétés.» En outre, la résolution met l’accent sur et des incubateurs d’entreprises pour les entrepreneurs. Au cours de la session qui a examiné la résolution, Israël a noté que l’entreprenariat est un domaine qui a un potentiel sans fin pour le développement durable et peut aider les Nations Unies à atteindre les objectifs inscrits dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Israël, qui compte le plus grand nombre de startups par habitant dans le monde et a été récemment classé par le Forum économique mondial comme le troisième pays le plus innovant au monde , continuera à jouer un rôle actif dans l’entrepreneuriat et le développement à l’ONU.

Israël élu au Bureau du Comité de l’espace des Nations Unies (COPUOS)

Le 17 octobre 2017, Israël, avec cinq autres pays, a été élu au Bureau du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS). Le COPUOS est chargé de «régir l’exploration et l’utilisation de l’espace au profit de toute l’humanité, examiner la coopération internationale dans les utilisations pacifiques de l’espace, encourager la recherche spatiale et étudier les problèmes juridiques découlant de l’exploration de l’espace». membre du COPUOS depuis 2015 et membre à part entière du Comité des affaires spatiales de l’ONU depuis 2016. L’expertise israélienne dans le domaine de l’espace et de l’aviation permettra à Israël de jouer un rôle significatif en tant que membre éminent du COPUOS. Israël est le plus petit pays du monde avec des capacités de lancement de satellites et l’un des 11 pays ayant la capacité de lancer des missions sans pilote dans l’espace.

Résolution d’Israël contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail

En mars 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution israélienne visant à «prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail». La résolution condamne toutes les formes de harcèlement sexuel et expose les moyens par lesquels l’ONU peut lutter contre le harcèlement sexuel dans les milieux professionnels , y compris l’éducation, le plaidoyer pour les victimes et des recherches supplémentaires. Alors que les hommes sont également victimes de harcèlement sexuel, les femmes sont les victimes les plus fréquentes du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour cette raison, la résolution traite spécifiquement du harcèlement sexuel contre les femmes. Israël est fier de promouvoir cette cause importante alors que nous nous efforçons de mettre un terme à ce fléau inacceptable.

Israël élu pour diriger le Comité juridique des Nations Unies

En juin 2016, l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a été élu président du Comité juridique de l’Assemblée générale des Nations Unies. , le «forum principal pour l’examen des questions juridiques à l’Assemblée générale». Le Comité juridique est l’un des six comités permanents des Nations Unies et il se concentre sur un éventail de questions juridiques, y compris le terrorisme. La vaste expérience d’Israël en matière de droit international et de lutte contre le terrorisme a permis à l’Ambassadeur Danon de jouer un rôle actif au sein du comité. A l’annonce de son élection, l’ambassadeur Danon a noté « Israël est un leader mondial du droit international et de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de partager nos connaissances avec les pays du monde. « La nomination d’Israël à la Sixième Commission est une réalisation historique, marquant la première fois qu’Israël a été choisi pour diriger un comité permanent de l’Assemblée générale.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU élu vice-président de l’Assemblée générale

En mai 2017, l’ambassadeur d’Israël, Danny Danon, a été élu vice-président de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. L’ambassadeur Danon servira un mandat d’un an qui a débuté en septembre et se terminera en septembre 2018. En tant que vice-président de l’Assemblée générale, l’ambassadeur Danon est responsable de la présidence des réunions de l’Assemblée générale lorsque le président est absent.L’AG et supervise les règles et le décorum pendant les sessions. La nomination de l’Ambassadeur Danon en tant que vice-président marque l’influence croissante d’Israël aux Nations Unies et sur la scène internationale. L’Ambassadeur Danon s’est félicité de son nouveau rôle en déclarant: « C’est un honneur de représenter l’Etat d’Israël dans cette position de leader aux Nations Unies. Nous avons prouvé une fois de plus qu’Israël est prêt et capable de remplir des fonctions importantes à l’ONU. »

Israël est fier de ses réalisations aux Nations Unies, malgré la myriade de défis auxquels il est confronté au sein de l’organisation internationale. Israël continuera à plaider pour des causes importantes à travers son travail à l’ONU et dans d’autres forums internationaux.