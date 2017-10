Émouvant | Israel enterre les Rouleaux de Thora de ces communautés Juives d’Europe brûlées dans les camps de la mort en Europe

Ces communautés juives d’Europe ont été brûlées à mort, mais elles ont sauvé les rouleaux de la Torah qui ont été enterrés et ont survécu à l’Holocauste. Ce mardi soir lors d’une rare cérémonie tenue conformément aux règles de la halakha dans le cimetière régional Masu’ot Yitzhak au Conseil régional de Shafir, Israel a tenu à rendre hommage à ces sifré Thora en le enfouissant dans la terre juive.

Les rouleaux de la Torah, dont certains ont environ 150 ans, et dont la réparation et conservation sont impossibles, ont été envoyés en Israel pour être enterrés selon la loi juive.

L’organisation « Menorah », dont le but est de sauver les parchemins de la Torah de la diaspora pour les envoyer vers la Terre d’Israël est derrière cet événement. L’organisation a recueilli environ 900 rouleaux de Torah en provenance de diverses communautés d’Europe, dont beaucoup ont péri dans l’Holocauste, qui ont été donnés à des synagogues dans diverses communautés, ainsi qu’aux bases de Tsahal.

L’organisation est dirigée par Moshe Moskowitz (94 ans), l’un des fondateurs de la communauté «Masuot Yitzhak», qui a dirigé le conseil régional de Shafir.

C’est un événement particulièrement émouvant, puisqu’il s’agit de parchemins sauvés d’Europe, vestiges des communautés brûlées vives. Certains livres et rouleaux de la Thora ont été sauvés des anciennes synagogues ou des chrétiens qui les gardaient depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les livres ont été transférés au cimetière, le conseil leur a préparé à l’avance un emplacement au cimetière. Un monument spécial a été dédié sur le lieu de sépulture. Le monument symbolise l’histoire glorieuse des communautés juives qui ont été détruites dans l’Holocauste en Europe comme l’histoire de Hanina ben Teradyon Tanna, qui était l’un des martyrs.

De nombreuses personnalités publiques ont honoré cet événement, y compris le Roch yeshiva Etzion et le président du centre de conférences Bnei Akiva, Rabbi ‘Haim Druckman, sous-ministre de la Défense, Rabbi Eli Ben-Dahan, le rabbin Meir Nehorai et chef du Conseil de Shafir , Abergel. En outre, la cérémonie a été suivie par des centaines de jeunes garçons et filles, et des étudiants de la Yeshiva Etsion, les résidents du conseil, ainsi que les membres de la communauté.

Mr Abergel a déclaré avant l’enterrement des livres et sifré Thora:. « Le cimetière est plus approprié car Shafir reflète le rassemblement des exilés de partout dans le monde, il y a une communauté européenne avec des survivants qui ont réussi à se sauver et à construire une nouvelle maison, nous avons des communautés ici qui ont été détruit pendant la guerre d’indépendance et leurs habitants ont été fait prisonnier en Jordanie. A leur retour, ils ont rétabli les villages et la re-croissance ainsi que la mémoire des communautés glorieuses, les proches et la tradition d’Israël ».

Rabbi Meir Nehorai a expliqué que le choix de l’emplacement est à proximité des tombes des anciens combattants de ce village, qui ont survécu à l’Holocauste.