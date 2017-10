Le chaos à Jérusalem – Par le rabbin Lenny Oppenheimer

{Publié à l’origine sur le blog de l’auteur, Libi BaMizrach}

C’est un vendredi après-midi à Yerushalayim, et je n’ai pas beaucoup de temps pour écrire et éditer cette article. Néanmoins, comme j’ai reçu des demandes de la part de mes connaissances pour commenter les événements malveillants et terribles du groupe Peleg Yerushalayim, que leur nom soit effacé, je voulais au moins écrire quelque chose :

Les lecteurs de ce blog savent que je suis vraiment pour le changement nécessaire dans le monde Haredi, en particulier en ce qui concerne leur position de rejet total du service de l’armée pour tout jeune homme. Bien que je crois que nous avons vraiment besoin d’un cadre d’étudiants savants spéciaux qui consacrent leur vie à la Torah seulement, les temps ont certainement beaucoup changé depuis les années 1950.

Depuis l’époque de l’Holocauste, beaucoup de Gedolim ont senti que toutes les mains étaient nécessaires sur le pont. De plus, l’armée a essayé activement de rééduquer les jeunes hommes de la «mentalité Galut» dans l’observance religieuse.

Après 70 ans à notre époque, il y a des centaines de milliers d’hommes d’âge militaire et Hareidi qui ne servent pas, et qui ne peuvent pas obtenir un emploi lucratif significatif.

Cela entraîne, entre autres choses, un terrible modèle économique de pauvreté et le recours à la charité et aux largesses du gouvernement, ce qui est clairement insoutenable.

Tout ceci est bien connu. Parmi mes connaissances, beaucoup de jeunes hommes Chareidi servent dans l’armée, dans des unités spéciales où l’apprentissage de la cacheroute, du Chabbath, de la Teffilah, de la Torah de manière positive, et seule une minorité est totalement exemptée.

Beaucoup de ces efforts ont eu lieu dans le domaine politique.

Mais j’écris aujourd’hui pour ne pas discuter de mes considérations personnelles. La majorité de Gedolim, dont la plupart Roshei Yeshiva, comme le parti Degel haTorah, et de manière significative le Gedolei HaTorah, dirigé par le Rav Aharon Shteinman et le Rav Chaim Kanievsky, ont accepté un compromis par lequel tous les étudiants de Yeshiva devraient s’enregistrer (à l’armée). Selon le conseil d’administration, ils auront alors droit à un ajournement jusqu’à l’âge de 23 ans, et probablement plus après. Inclus dans cette affaire est que tous les plus de 25 ans recevront une exemption permanente du service, et d’autres avantages. (Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, parce que ce n’est pas mon point de vue qui compte).

Bien que les non-Chareidi estiment que cet accord est une nouvelle trahison pour les Chareidim et perpétue leur non-service, cette voie a été acceptée par la plupart des dirigeants Chareidi, qui sont heureux que cela ait supprimé le projet.

Le rabbin Shmuel Auerbach, fils de Harav HaGaon Shlomo Zalman Auerbach (וק’ל (un champion de l’amour et de la paix qui se retourne sûrement dans sa tombe), a décidé que ce n’était pas assez bon. Il a formé HaPeleg Hayerushalmi, une partie dissidente, qui dirige ses propres candidats à la concurrence de Degel HaTorah et qui a son propre journal appelé HaPeles, et avec des méthodes laides et dépravées ont maintes et maintes fois rejeté l’approche d’autres Gedolim, mais les ont calomniés encore et encore, y compris Rav Shteinman et Rav Kanievsky, dans des termes laids et dépravés.

Je n’ai ni le temps ni la force pour documenter ici toute cette laideur aujourd’hui.

Je le mentionne cependant, afin d’expliquer ce qui s’est passé hier, qui n’était que la plus grande parodie si scandaleuse perpétrée par Peleg. Dans un effort concerté qu’ils ont appelé ‘Un Jour de Rage’, le Ketanim qui a conduit Peleg a pensé que c’était une bonne idée et un Kiddush Hashem d’envoyer dans la rue des milliers de jeunes adolescents, principalement des adolescents et des jeunes de vingt-cinq ans à Jerusalem, Bet Shemesh, Bnai Brak et Modiin, gênant des milliers de personnes, transformant la grande majorité d’entre eux en de plus grands adversaires des Haredim et ce qu’ils représentent, et en réalisant un Chillul Hashem massif.

Il a fallu des heures pour aller dans la capitale car les principales artères à l’entrée de Yerushalayim ont été fermées.

Je n’ai aucun mot pour décrire mon mépris pour les dirigeants «rabbiniques» des Peleg, qui – dans leur incroyable arrogance et leur myopie – sont restés à l’écart et ont non seulement permis, mais encouragé cette profanation de D.ieu, y compris contre la police et l’armée, les appelant souvent des meurtriers et des nazis pour simplement avoir essayé de les déplacer hors de la circulation. (À mon avis, la police a fait preuve d’une grande retenue – je n’aurais pas été surpris si elle avait cassé quelques têtes). La laideur était horrible. . .

Je crains grandement que ces dommages ont causés du tort dans la sensibilisation de présenter une vision positive du Judaïsme et de la Torah.

J’espère seulement que les gens se rendront compte que, bien qu’ils forment un groupe de plusieurs milliers de partisans, ils constituent une petite minorité de la communauté Chareidi, choquée et consternée par ces actions, et très fâchés d’en être attristés. Il appartient à toute personne ayant le pouvoir de le faire de s’opposer fermement à ce groupe terrible et à ses dirigeants, ainsi qu’à la restauration de l’honneur de la Thora.