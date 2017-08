ZAKA établit une unité de Kohanim pour les futures attaques au Mont du Temple

L’organisation de ZAKA (dignité aux morts) a créé une unité de Kohanim pour répondre aux attaques futures sur le Mont du Temple. Car en effet, un cadavre à tel Aviv et un cadavre sur le Mont du temple sont deux situations complètement différentes, car ce lieu est interdit aux Juifs selon de nombreux rabbins et selon ZAKA.

Cette décision a été annoncée ce dimanche et décidée par l’organisation Haredi à la suite de l’attentat terroriste du 14 juillet sur le Mont du Temple, dans lequel trois hommes arabes et israéliens ont attaqué et tué deux officiers de police druze israéliens sur le site le plus saint pour les Juifs.

De nombreux rabbins, y compris le rabbinat en chef, interdisent aux juifs de visiter le Mont du Temple puisque toutes les personnes sont considérées comme rituellement «impures» en raison du contact avec des cadavres dans les hôpitaux, les cimetières et d’autres lieux. D’autres rabbins permettent à quelqu’un qui s’est plongé dans un mikvéh, ou un bain rituel, de visiter le site.

Immédiatement après l’attaque du 14 juillet, le Conseil Rabbinique de ZAKA, dirigé par le rabbin Avigdor Nebenzahl, rabbin de la Vieille Ville de Jérusalem, a déterminé qu’un seul volontaire devait immerger un mikvéh et aller au Mont du Temple pour enlever les cadavres de la police et ceux des terroristes, après les instructions sur les limites des zones du site où les juifs sont interdits de marcher.

Le conseil rabbinique a continué la discussion après l’attaque, selon ZAKA, et a déterminé qu’«il y a une obligation religieuse de retirer chaque cadavre du Mont du Temple, qu’il s’agisse d’un Juif ou d’un non Juif ou même d’un terroriste. «

Les rabbins ont également déterminé qu’en cas d’urgence, l’envoi d’un Kohanim, qui d’habitude n’entre pas en contact avec des cadavres, était préférable qu’un autre volontaire juif, mais selon l’ordre de préférence en cas de telles situations : Les cohanim, le Leviim, un juif, le mieux est celui qui se sera trempé au Mikvé, et en dernière position, un non juif.

Les Kohanim ne font généralement pas de bénévolat pour ZAKA car il est interdit d’entrer en contact avec des cadavres. Malgré cela, ZAKA a recruté une équipe de bénévoles composée de Kohanim vivant près de la vieille ville de Jérusalem pour cette unité spéciale sur le Mont du temple (car seul les Cohanim au temps de Beth Hamikdach pouvait se rendre sur cet endroit).

« Ce sont des questions importantes concernant les interdictions les plus sévères dans la loi juive, car leur violation (en se rendant sur le Mont du temple) est équivalente à une punition du karet (être retranche du peuple juif). Par conséquent, il est très important pour ZAKA de recevoir des directives claires pour les volontaires conformément à la loi juive. J’ai beaucoup d’admiration pour les rabbins de ZAKA qui n’ont pas peur de résoudre ces problèmes difficiles, alors que beaucoup de rabbins ne sont pas disposés à faire face à de telles situations », a déclaré le président ZAKA Yehuda Meshi-Zahav dans un communiqué.