Yuval Steinitz : « Abbas est le leader de l’antisémitisme dans le monde entier et le Hamas est comme Daesh »

Le ministre de l’Infrastructure et de l’énergie a attaqué l’Autorité palestinienne et son Président qui ne veux pas cesser l’incitation contre Israël et « menace l’organisation terroriste du Hamas, » en leur disant qu’ils ne sont pas différent de Daesh.

Yuval Steinitz, a été interviewé ce matin et sans langue de bois a dit que le président de l’Autorité palestinienne » Mahmoud Abbas est le chef de l’antisémitisme dans le monde entier »

« Abu Mazen ne commence pas à répondre aux conditions minimales de négociations de paix. Il est le leader de l’antisémitisme dans le monde. A Washington, il parle de l’éducation de la paix, mais la vérité sur l’Autorité palestinienne et son système éducatif en Israël qui ne cherche qu’à détruire,et faire disparaître Israel de la carte, disant que les Juifs sont des gens terribles à éliminer et que les terroristes sont des héros -. Ces messages sont à la base de leur système d’éducation ordonné par Abu Mazen «

« De plus, Abbas lui-même n’a pas agi en tant que partenaire pour la paix, et il ne se limite pas à la destruction de l’incitation d’Israël. Il n’est pas non plus dans le contrôle de Gaza et pourrait entraîner la démilitarisation des missiles de Gaza, des tunnels, des milices armées «a accusé le ministre

Stiinitz a également parlé du Hamas et a dit « le Hamas est d’abord et avant tout axé sur la destruction d’Israël, et Daesh se concentre sur le Moyen-Orient et dans le monde. Au-delà il n’y a pas de différence entre ces deux groupes. Certes, le Hamas est une cible à éliminer – si un nouveau conflit se développe avec Israël. Ce n’est pas facile, mais je pense que nous n’avons pas le choix.

« Le Hamas est le même Hamas. Haniyeh a rendu les habitants misérables à Gaza. 80 à 90 pour cent des ressources vont vers les tunnels, et 10% sont allés aux résidents. Il est aussi l’organisation qui a terrorisé le plus les habitants », a conclu Steinitz.