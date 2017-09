Youssef Ottman, arabe israélien voulait protéger la communauté Juive mais un musulman en a décidé autrement

Youssef Ottman, 25 ans, officier de police des frontières israélien était un arabe israélien d’Abou Gosh.

Il a été assassiné par un terroriste musulman aujourd’hui pendant qu’il protégé la communauté juive de Har Adar des terroristes musulmans.

Son frère va rejoindre les forces de police de la frontière dans quelques semaines. Des milliers de personnes se sont rassemblées au cimetière de la ville pour honorer Youssef.

Ils sont aujourd’hui les héros d’Israël : le policier frontalier Salomon Gavriha et les gardes de sécurité Youssef Ottman et Or Arish , tous, assassinés par un terroriste musulman à l’entrée d’une communauté juive près de Jérusalem. Ils ont empêché une attaque terroriste bien plus grave contre les habitants juifs.

Que leur Âmes reposent en paix.