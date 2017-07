Yossi Dagan, chef de la Samarie : » Il est temps de rétablir l’ordre avant une perte de contrôle »

Le chef du Conseil régional de Samarie , Yossi Dagan s’est exprimé suite à une attaque à coups de couteau à Petah Tikva par un résident palestiniens de Qalqiliya.

« L’attaque odieuse de ce terroriste de Qalqilya est l’un des 14 000 résidents après les plans de construction approuvés. Quelqu’un pourrait imaginer 14.000 assassins potentiels venir attaquer sur la route 6?

Il est temps de cesser de distribuer des cadeaux aux terroristes et aux tueurs, et il est temps de rétablir l’ordre avant une perte de contrôle. Je demande au ministre de la Défense ne pas doubler la superficie de la ville du terrorisme Qalqiliya . C’est une erreur et ce projet d’agrandissement pas notre propre gouvernement ne doit pas être approuvé « , a déclaré Dagan.