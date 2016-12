Yossef Kirma, 29 ans, est le policier tué ce matin qui a évité d’autres victimes

La police a confirmé la mort d’un policier de l’unité Yassam (en moto), du nom de Yossef Kirma :

Nous annonçons avec tristesse la disparition du policier Yossef Kirma qui a été tué lors d’un échange de tir ce matin en Israël suite à un attentat à Jérusalem.



Yossef a servi comme un policier dans une patrouille de police de district de Jérusalem et fut à la poursuite du terroriste armé dans une voiture et son intervention a évité d’autres victimes sur la scène de l’attaque.

Il a été gravement blessé et envoyé à l’hôpital Mont Scopus Hadassah, les médecins se sont battus pour sa vie, mais ont finalement déterminé sa mort.

Yossef Kirma sera promu à titre posthume au titre de commandant, il était âgé de 29 ans, et a rejoint la police en Israël il y a environ quatre ans, il laisse une épouse, ses parents et deux frères. Son enterrement aura lieu ce soir à 17:30 h sur le Mont Herzl.

Lors du mois de décembre de l’année dernière, lors d’une visite à Jérusalem, Yossef a remarqué un homme suspect avec un air méfiant dans la ville. Lui et son coéquipier ont décidé de vérifier et ont stoppé le suspect puis l’ont fouillé et ont découvert un couteau.

Lors de l’interrogatoire, le suspect a admis qu’il avait prévu de procéder à une attaque au poignard à Jérusalem.

Que sa mémoire soit bénie.

