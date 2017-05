Yom Yéroushalaim | Les drapeaux israéliens visibles dans toutes les rues de la capitale…jusqu’à Jérusalem Est

Des milliers d’Israéliens et étrangers ont défilé hier dans la « Danse des drapeaux » dans les rues de Jérusalem pour célébrer un demi-siècle de la réunification de la ville, depuis la libération de la vieille ville pendant la guerre des Six Jours.

La circulation et le trafic près de la porte de Damas, l’entrée principale du quartier musulman de la vieille ville, furent aussi des endroits où des milliers d’Israéliens se rendaient au Mur du Kotel, un vestige de l’endroit le plus saint de communauté juive et, où les célébrations se sont concentrées.

Mais ce jour a été, comme prévu, aussi des moments de tension pour les 6000 officiers déployés pour maintenir la sécurité à Jérusalem, selon le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.

Les magasins dans la ville fortifiée du quartier musulman ont fermés pour montrer leur mécontentement lors de Journée de Jérusalem qui commémore cinquante ans de retour des Juifs sur la ville.

« Nous saluons le retour de la vieille ville où le Mont du Temple et les jeunes de toutes les régions d’Israël ont montré qui contrôle la ville », a déclaré le jeune Orian Menahem qui venait de Beersheva avec un groupe de 30 Yatir et compatriote de sa Mechina, une école avant le service obligatoire dans les Forces de défense israéliennes.

Les participants ont insisté sur l’objectif de l’enseignement dans le monde pour dire que « Jérusalem ne sera jamais divisée », se référant à ce qui est arrivé après la guerre israélo-arabe de 1948 qui a éclaté (avec la population arabe) et à l’ouest (avec les résidents israéliens ) .

Benaharroche Moshe, résident de Jérusalem qui est arrivé il y a 10 ans de la France, a déclaré .

« Ce fut le chemin du retour où nous avions toujours été. C’est une ville unie. Je suis pour la paix avec les Palestiniens, vivre ensemble, bien que séparés, « at-il dit devant la porte de Damas.

Des groupes de jeunes chantant des chansons comme « Am Yisrael Chai » (Le peuple d’Israël vivra) ou la prière symbolique « Shana a baa lé Yerushalaim » et les danses avant d’entrer dans les rues étroites de la ville fortifiée.

Une autre contre-manifestation des ‘groupes de paix israéliens’ d’environ 300 personnes a été limité à un point de la municipalité de Jérusalem, dans la rue Yaffo (Jaffa), situation centrale, à l’ouest de la ville, qui devait être protégé par les forces de sécurité avant les huées et les reproches de ceux qui ont participé à la célébration.

« Nous sommes peu nombreux, mais nous croyons que nous avons raison. Il n’est pas vrai que Jérusalem est une ville unie, où les Arabes y vivent aussi «a déclaré Ofir Katz, du Meretz, le mouvement de gauche avec une représentation parlementaire: » Nous voulons montrer qu’il existe d’autres Juifs( qui pensent differament, « dit-il.

La Journée de Jérusalem est célébrée depuis 1968 le 28 Iyar du calendrier hébreu (même si la date varie chaque année dans le calendrier grégorien).

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr