Yom Kippour : tout ce que vous devez savoir

Yom Kippour débutera ce vendredi soir et finira à la fin du Shabbat. Les transports en commun seront suspendus à partir du vendredi après-midi et reprendront samedi soir. Le temps sera agréable et peut-être même pluvieux. Le jeûne de cette année débutera vers 18 heures vendredi et se terminera vers 19 heures samedi soir.

Les prévisions météorologiques pour le jeûne : Vendredi, la météo sera nuageuse avec une légère baisse des températures, surtout dans les montagnes. Il peut y avoir quelques gouttes.

Samedi – partiellement nuageux avec une légère pluie locale prévue dans le nord du pays et le long de la plaine côtière.

Les températures continueront d’être plus faibles que d’habitude pour la saison.

Dimanche, il fera partiellement nuageux. À midi, il peut y avoir une légère pluie dans le nord et le long de la côte.

Les températures attendues de ce vendredi soir au samedi après-midi :

Safed – 15-22

Haifa – 21-26

Tel Aviv – 23-27

Jérusalem – 17-24

Beer Sheva – 19-28

Eilat – 23-32

Les bus Egged s’arrêteront progressivement à Yom Kippur de 13h30 à 15h00. L’activité des lignes de bus municipales sera complétée au cours de 14 h 15 à 15 h. L’activité de bus reprendra le soir de Yom Kippour à partir de 20h30 de façon graduelle.

Des informations précises peuvent être trouvées sur le site Web Egged et sur les centres de service à la clientèle sur les téléphones 2800 * et 8787 *.

L’activité ferroviaire d’Israël stoppera ce vendredi à 13h00. Le samedi soir, il n’y aura pas de voyages sauf pour le train de Nahariya à l’aéroport Ben-Gurion à 23h13.