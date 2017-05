Yom Hazikaron | Se souvenir de Yehoshua Friedberg – Par son ami Ari Fuld

Mon ami a été l’un des 23 544 héros qui ont perdu la vie pendant la protection et la défense de ce pays. Il s’appelait Yehoshua Friedberg Z » l.

Chaque année, il revient et je veux que tous sachent qui était Yehoshua Friedberg.

Lorsque la sirène crie en Israël pour Yom Hazikaron (Journée commémorative en Israël), beaucoup de gens restent confus pendant les deux minutes de silence. Les gens se tiennent alors dans ce silence gênant qui rétablit le fossé profond de ceux qui ne sont plus avec nous mais dans nos cœurs. Devons-nous tenir debout et penser à un soldat? Devons-nous penser à tous les soldats? Devons-nous, nous concentrer sur le numéro 23 544 ?

Pour d’autres, la sirène est comme un couteau qui coupe une blessure qui n’a jamais vraiment guéri et ne guérira jamais. Il ne fait aucun doute sur ce qui doit être fait pendant la sirène, nous sommes trop concentrés sur les flashbacks. Les funérailles, l’état d’incrédulité, l’espoir qu’il ne soit pas mort, la déception, le choc! …

Vous revenez à la seconde lorsque le commandant est entré dans votre tente pour vous dire que votre ami, de votre peloton, le gars qui s’est porté volontaire pour devenir soldat de l’armée israélienne à l’âge de 24 ans, le gars qui vient d’être engagé et qui a l’intention de se marier proche de la fin de son service est manquant. Ils vous disent qu’ils ont trouvé ses téfilines sur le côté de la route et parce que vous êtes trop naïf pour ne pas comprendre ce qu’ils disent, ils vous disent, Yehoshua a été kidnappé!

Vous revoyez la pluie qui coule et les 3 jours de votre unité et des dizaines de milliers d’autres à le chercher dans la boue. Vous revenez à l’idée que vous allez le trouver, vivant mais vous vous retrouverez face à la plus mauvaise déception de votre vie. Vous revoyez ce terrible cauchemar , celui de trouver votre ami face à face dans la boue, sans vie et traité comme un animal. Vous levez son corps sous le camion en criant et en espérant qu’il se réveillera. Vous ré-vivez l’incrédulité … ça ne peut pas être vrai ! COMMENT CELA POURRAIT-IL ARRIVER!!

Pourquoi? Qu’est-ce que Dieu veut? Et cette image de votre ami sans vie est … … encore pénible ….

La colère … à tous et à tous. La colère à la FDI pour ne pas l’avoir cherché pendant 5 jours à cause d’une politique de la FID qui a soupçonné qu’il était déserteur même s’il s’est porté volontaire pour les FDI et qu’il faisait du bénévolat pour un cours d’officier. Vous n’avez pas besoin de re-vivre les larmes parce qu’elles tombent encore aujourd’hui, comme il y a 24 ans.

Les funérailles …je ne reviens pas sur les funérailles parce que c’est flou. Vous vous souvenez de ne pas vouloir abaisser le cercueil en croyant que si vous ne l’enterrez pas, il sera encore vivant. Vous vous souvenez certainement des dizaines de milliers de personnes qui bordent les rues de Jérusalem pour lui rendre hommage.

Il n’aurait JAMAIS DEMANDÉ TOUT CET HONNEUR !

Vous vous souvenez du fait que votre ami s’est porté volontaire dans d’autres funérailles de soldats déchus et comme une prophétie maudite, il a écrit dans son journal qu’il ne veut pas de tirs d’arme à son enterrement. Vous revenez sur le point où vous avez rencontré sa famille … écrasée, détruite, jetée dans une spirale de douleur et de tristesse sans fin, sans fin. Vous vous souvenez d’avoir rompu, mais pas sûr que ce soit en raison de votre propre perte d’un ami et d’un compagnon de peloton ou de la vue d’une famille qui a été frappée d’un holocauste personnel.

Vous vous souvenez comment, l’année avant que vous étiez au cimetière militaire de Mont Herzl à Jérusalem en tant que touriste, vous êtes maintenant en uniforme, pour l’ enterrer. L’année dernière, vous étiez triste pour « eux » et cette année je suis détruit parce que je comprends qu’il n’y est plus … il n’y a que nous! C’était mon frère et ils le sont tous! Ils sont aussi vos frères et vos sœurs!

Mon ami a été l’un des 23 544 héros qui a perdu la vie pendant la protection et la défense de ce pays. Il s’appelait Yehoshua Friedberg Hy « d Z » l. Yehoshua s’est porté volontaire pour les FDI et a été l’un des meilleurs soldats (internes et externes) de l’unité. Il n’a jamais fait d’excuses et les mots «Je ne peux pas» n’existaient tout simplement pas dans son vocabulaire. Il a fait son Aliyah lors de la première guerre du Golfe en 1991. Alors que les gens quittaient Israël dans l’hystérie, Yehoshua volait dans l’autre sens.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il venait en Israël quand il y avait un danger dans la guerre, il a regardé l’animateur de l’émission avec une expression qui disait: « En quoi parle Dieu, vous parlez » et, sans hésiter ou manquant un battement, il a répondu: « Ceci est ma maison! Lorsque votre maison est en feu, vous ne fuyez pas, vous restez et vous éteignez le feu! « .

Yehoshua n’était pas un nombre et les autres ne sont pas tombés alors qu’ils défendaient Israël. C’étaient nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères et nos enfants. Chacun a laissé un trou impossible à reboucher. La mort de chacun a laissé une coupe plus profonde que le couteau le plus pointu peut couper. Chacun devrait laisser un souvenir dans notre mémoire. La cicatrice est douloureuse, mais comme toutes les cicatrices, elle est là pour nous rappeler.

Ceux qui ne sont plus avec nous sont le prix douloureux. Ce sont leurs familles et amis qui se souviennent 24 heures par jour 365 jours par an. La peine pour eux ne disparaît jamais et aujourd’hui elle se multiplie. Les amis et les membres de la famille sont retournés dans le temps au cauchemar le plus horrible dont ils ne se sont jamais réveillés.

Ils le vivent toujours, tous les jours.

Plus la douleur est profonde et plus les marques de déchirures sont longues sur nos joues, plus nous nous souviendrons jamais de prendre ce pays pour acquis. Nous devons nous rappeler que ceux qui sont morts ne sont pas morts parce que nous sommes allés combattre les autres, mais plutôt parce que nos ennemis sont venus nous battre dans le but d’une destruction totale.

Les meurtriers de Yehoshua ont tous été capturés et ont fini par sortir de prison pour assassiner à nouveau … ..y’ a-t-il un sens?

Yehoshua est parti pour toujours, mais des étudiants reçoivent des bourses d’études en son nom pour étudier en Israël et tant que les projets de soutien aux IDF sont exécutés à son Nom, son héritage va vivre pour toujours.

Yehoshua, nous n’avons pas besoin d’un jour pour nous rappeler, mais deux fois par année, nous allons pleurer et raconter au monde l’homme, le chef et le héros que tu étais. Avec ta mort, tu nous a donné beaucoup. Demain, nous nous taisons pendant deux minutes, mais dans ce silence, nous allons élever les voix des 23.544 héros criant du sol … AM YISRAEL CHAI!

נצח ישראל לא ישקר. והעיקר לא לפחד כלל!

La mémoire de May Yehoshua ainsi que les dizaines de milliers d’autres dont les vies ont été prises sont une lumière brillante pour le reste d’entre nous . Qu’ils soient tous en paix et que Dieu puisse venger leur sang.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !