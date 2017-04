Yom Hazikaron : comment Sara Omer et ses trois enfants ont reconstruit leurs vies …

Sara Omer ne pourrait jamais imaginer qu’elle et ses jeunes enfants seraient des participants actifs dans les cérémonies de Yom Hazikaron /Jour du souvenir pour les soldats et le personnel de sécurité tués.

Sara est arrivée en Israël à 22 ans, à Manchester, en Angleterre, a épousé l’amour de sa vie, Reuven et a donné naissance à trois beaux enfants … Les Omers vivaient leurs rêves, en tant que famille typique mais en Israël, on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu’un soldat met son uniforme.

Comme un coup de foudre, le monde de Sara Omer a été presque détruit en 2008, lorsque Reuven a été tué au milieu d’un exercice de formation dans le cadre de son devoir de réserve pour les FDI. Sara devait maintenant faire face à la vie avec ses trois jeunes garçons, jumeaux, Nadav et Yotam qui avaient six ans et Guy, alors âgés de deux ans. Yom Hazikaron est devenu « un jour spécialement douloureux pour nous tous ».

Sara, armée d’un optimisme typiquement britannique et d’une résolution acharnée, a refusé de laisser son monde s’écrouler.

Au cours du processus de reconstruction l’IDFWO (organisation des veuves et des orphelins de l’IDF) est entrée dans la vie de Sara, lui fournissant des programmes de soutien et des services de proximité. Aujourd’hui, Sara et ses enfants adolescents sont plus forts.

« Dire que l’IDFWO a été des sauveteurs est un euphémisme. Ils m’ont aidé et mes enfants à reconstruire nos vies « , a déclaré Sara

Pour les fils de Sara, qui sont maintenant adolescents, les camps et les activités fournissent une expérience qui ne peut être trouvée que dans les camps typiquement israéliens.

« Ils offrent une opportunité essentielle aux participants pour vivre un lien commun », a ajouté Yotam Omer. « Les camps m’ont permis de rencontrer et de devenir amis avec tous les jeunes de tous les âges et de tous les villes d’Israël qui ont subi la même tragédie que moi. Nous nous comprenons, les uns et les autres et nous nous soucions mutuellement.

Sara a également cité les différents programmes et activités qui lui ont permis de respirer et de s’épanouir. « Pour moi, la retraite annuelle des veuves est incroyablement importante car elle nous permet de recharger nos batteries émotionnelles et physiques pendant cinq jours », a révélé Sara.

Les participants participent à des conférences inspirantes, des ateliers et des excursions par jour, et sont animés par des comédiens professionnels, des interprètes et des chanteurs de nuit. « Toutes les veuves ont juste besoin de quelques jours d’espace et de temps pour se concentrer sur elles-mêmes, en particulier les mères qui doivent travailler et s’occuper de leurs enfants toute l’année sans aide supplémentaire autour de la maison, ce qui peut être physiquement et émotionnellement compliqué. »

Aussi difficile que pour les veuves et leurs enfants à Yom Hazikaron, Sara et les enfants cherchent à trouver quelque chose d’épanouissant et inspirant. « Au cours des dernières années, nous sommes allés à la Knesset pour une cérémonie spéciale de Yom Hazikaron, où mes enfants et d’autres sont allés sur scène pour chanter avec des stars israéliennes bien connues et afficher leurs émotions dans un cadre positif », a déclaré Sara. « Pour les familles des soldats tués, ces types de programmes sont importants ».

Pour Sara Omer et les milliers d’autres veuves et orphelins qui doivent supporter Yom Hazikaron, un simple câlin ou chanter une chanson à la mémoire de leurs proches offre un semblant de réconfort pour leurs héros déchus.

