Yom Hashoah | Le Musée de Yad Vachem incite à la réflexion et au travail pour que la Shoah ne se reproduise pas

Sur une colline à l’extérieur de Jérusalem, le Musée de la Shoah, Yad Vashem, accueillera ce soir lors de la journée la plus importante des événements de la Shoah, le plus grand centre de documentation sur cette tragédie, incitant à la réflexion et au travail pour que la Shoah ne se reproduise pas.

Israël a commémoré ce matin Yom Hashoah, contrairement à la date fixée par le calendrier international, le 27 Janvier.

Près de 100 hectares occupés par le Musée de la Shoah sur une pente du Mont Herzl (Colline du Souvenir), pourrait bien être appelé le « mont de la connaissance », explique le directeur de la bibliothèque, Robert Rozet, où se trouve pas moins de 170 millions de documents, 160 000 écrit et publié en 60 langues et un demi-million de photographies stockées dans les tiroirs.

Le bâtiment des archives et de la bibliothèque dispose d’un accès direct depuis la rue, et les chercheurs et étudiants examinent les manuscrits et les copies des certificats qui ont été compilées à partir de plus de 30 pays et conservés sur des microfilms.

A l’entrée, se trouve Berthe Elzon-Babehi, 84 ans, une réceptionniste et une mémoire vivante qui raconte comment elle a été envoyée par ses parents de Lyon aux Alpes (France) pour aller se cacher chez une veuve et ses enfants, après avoir été mise en garde contre une arrestation pour participer à des mouvements de résistance.

«J’ai vécu trois ans en tant que chrétienne, je suis allée à la messe et elle a inventé des histoires pour me protéger. Cette femme, Madame Massona, a pris soin de moi et m’a sauvé de la Gestapo (la police nazie de l’Allemagne) qui est venue au village pour arrêter les gens « , dit-elle à propos de son enfance quand elle n’avait que neuf ans. Aujourd’hui, le nom de Madame Massona est rappelée dans ce musée.

« Les enfants sont les derniers témoins de ce qui est arrivé après les livres. Le temps que nous pouvons donner notre témoignage et montrer la peur, la solitude et tout ce que nous avons traversé », a affirmé cette femme qui a fui la persécution où six millions de Juifs ont été tués d’une manière systématique et prémédité par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale (1939 1945).

Le grand complexe commence dans des galeries en béton dans ce musée historique, qui, à travers des vidéos, des objets originaux et les représentations des chemins de fer où ils ont été transférés, reconstituent la chronologie de la Shoah.

Des piles de chaussures de prisonniers et des reproductions des chambres à gaz appuient le récit audiovisuel qui se termine dans la salle et cette liste de noms.

Cette chambre circulaire contient les témoignages des millions de victimes de la Shoah , avec leur biographie et un vaste cône de dix mètres de haut avec 600 photographies et des fragments de ces pages affichées.

Les routes reliant les centres et sculptures en plein air composent ce vaste complexe muséal, entourés d’arbres fruitiers et d’une végétation dense.

On peut aussi y voir les bougies pour les enfants qui donnent à peine la lumière dans une pièce sombre tandis qu’une voix passe en revue les noms et âges des quelque 1,5 million d’enfants qui sont morts: « 5 ans 9 ans, 7 ans … »

Dans la salle du Souvenir, et autour d’une « flamme éternelle » sur une pierre tombale où reposent les cendres apportées des camps de la mort, sont inscrits vingt lieux de transit et de mort des détenus.

Le centre Yad Vashem a reçu le Prix « Prince des Asturies Concord » en 2007, et se poursuit aujourd’hui avec une campagne pour récupérer des documents individuels, avec lequel il a réalisé en deux ans, 2.000 articles de plus par des résidents israéliens.

« L’une des choses les plus importantes que nous essayons de faire est de parler des gens, de sorte que ces documents nous permettent de construire l’histoire basée sur des histoires personnelles », a dit Rozett.

Le nombre exact de survivants est sous réserve selon sa situation : « Qui est un survivant? Celui qui a traversé le camp et a survécu?, Qui était à l’occupation?, Qui a échappé en tant que réfugié? «…

Ce musée phare est devenu principalement responsable de veiller à ce que la mémoire de la tragédie reste active, de lutter contre le révisionnisme et de contrer la haine qui a dégénéré en Shoah.

« Beaucoup de choses qui se passent dans le monde, je ne peux pas dire qu’elles sont comme la Shoah, mais qu’elles nous rappellent cet épisode. Les gens haineux, la discrimination et l’antisémitisme sont toujours parmi nous » , se lamente t’elle.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !