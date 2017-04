Yom Hashoah | Benjamin Netanyahu rappelle ce qui est le plus important pour la survie du Peuple Juif

Le Premier ministre s’est exprimé lors de la réunion du cabinet, ce dimanche:

« Ce soir, nous débuterons la Journée de commémoration de la Shoah, je parlerai ce soir à Yad Vashem. Il y a une énorme d’importance de montrer la transition de la Shoah vers l’Héroïsme, par une nation souveraine et avec un pouvoir protecteur le plus fort au monde.

Mais ce matin, je voudrais aborder un point, au cours des dernières années, le gouvernement a considérablement augmenté les budgets des survivants qui vivent parmi nous, mais nous devons veiller à ce que ces fonds parviennent effectivement aux survivants.

À cet égard, je sais qu’il faut encore nous améliorer, et j’ai décidé de former une équipe de ministres qui comprendra les ministres des finances, de la santé, le bien-être, le logement et la justice. Nous travaillons ensemble dans les meilleurs délais pour assurer la qualité de vie et une existence digne pour les survivants de la Shoah pour le reste de leur vie. Nous n’avons pas plus d’obligation.

A la fin de la semaine , j’ai clairement indiqué que l’Autorité palestinienne doit empêcher le financement des terroristes en prison et cesser de financer les familles des terroristes tués lors de l’exécution de leurs crimes. C’est un test simple pour connaître la volonté de paix chez les Palestiniens. Vous ne pouvez pas être en faveur de la paix avec Israël, tout en soutenant les finances des tueurs d’israéliens et d’autres innocents.

Depuis la grève de la faim des prisonniers de sécurité, y compris de ces tueurs, nous menons une politique déterminée et responsable, conformément aux normes internationales et non selon les exigences des terroristes.

Je voudrais dire quelques mots aux familles endeuillées: Israël est uni autour de vous, vous êtes précieux car vous représentez la sécurité d’Israël. Nous savons, je sais, que la sécurité d’Israël implique un prix insupportable et votre douleur est profonde. En tant que premier ministre et comme un deuil familial, j’ai entendu ce qui a été dit la semaine dernière, lors du débat à la Knesset. Je regrette que certaines choses ont été dites, et il est nécessaire de présenter des excuses rapidement et cela sera fait .

A la veille des journées commémoratives de nos soldats et de la Shoah, nous devons nous rappeler à nouveau la chose la plus importante : l’unité du peuple. Ceci est la source de notre force, et la base de l’autonomisation pour notre avenir « .

