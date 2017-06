Yoav Galant: « Si l’Iran et le Hezbollah nous déclare une guerre ouverte, le Liban fera un bond de 100 ans en arrière»

Le ministre de la Construction Yoav Galant, qui est membre du cabinet de sécurité a parlé ce matin (dimanche) dans un interview accordé à la radio militaire, suite à l’attaque de l’ armée israélienne hier, en Syrie .

Pour rappel, Israël a bombardé deux chars de l’armée syrienne en réponse aux 10 tirs d’obus de la Syrie dans les hauteurs du Golan. « L’événement dans le nord est un événement tactique très sérieux. L’armée israélienne a le pouvoir de répondre . Israël n’acceptera pas toute conséquence sur son territoire suite à la guerre civile à Damas, « a dit le ministre.

Galant a jouté que la présence inquiétante des Iraniens et la perspective de répéter de tels tirs en territoire israélien : « La guerre à Damas est sanglante. Je ne pense pas me répéter, il est important de savoir qu’il y a une augmentation de la présence iranienne en Syrie, lorsqu’elle n’est pas patronnée par Daesh. L’Iran veux pénétrer les hauteurs du Golan et nous devons agir contre cela et placer ce danger en tête de nos objectifs ».

Le ministre du Cabinet a ajouté qu’Israël doit former une coalition pour agir contre la présence iranienne dans la région. « Il est tout à fait clair que si l’Iran et le Hezbollah déclarent une guerre ouverte contre nous, le Liban fera un bond de 100 ans en arrière». Les Iraniens veulent devenir les propriétaires de cette région et personne ne les veut ici. Nous avons besoin de faire une coalition locale et éviter le retour des Iraniens », dit Gallant.

Le porte-parole de Tsahal a publié hier une vidéo documentant l’attaque menée par des avions de la force aérienne de Tsahal contre le régime d’Assad. Selon les médias libanais, cette réplique de Tsahal a tué deux soldats syriens. De même, l’agence de nouvelles officielle syrienne, SANA, a confirmé l’attaque de la force aérienne sur un poste militaire et un immeuble d’habitation militaire dans la région de Quneitra.

L’armée a déclaré « l’armée israélienne, ne fait pas partie des combats internes en Syrie, et elle est fortement opposée aux tirs de roquettes et ne permettra pas de mettre en danger les habitants israéliens vivant proche de la frontière. »

Vous avez un peu de temps libre ? Nous avons besoin de bénévoles pour une seconde lecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

LE CHANGE DU JOUR