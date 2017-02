Yehiel Lévy, directeur de centre communautaire de Kiryat Yovel :  » Que faut-il faire des Juifs orthodoxes ? Les étrangler ! « 

Yehiel Lévy est le directeur du centre communautaire du quartier de Kiryat Yovel. Il a été interviewé sur la radio de Tsahal où il a tenu des propos choquants contre la communauté Juive orthodoxe de son quartier.

Le directeur a la volonté farouche d’expulser de force cette communauté de Kiryat Yovel et ne s’en cache pas, selon ses propos sur la radio, ce matin :

« Que faut-il faire? Les étrangler! Quand on les étrangle, ils quittent le quartier. Lorsqu’on leur met des obstacles, ils ne viennent pas habiter ici. C’est la méthode qui fonctionne le mieux aujourd’hui! »

Ce quartier ancien de la capitale est de plus en plus fréquenté par cette communauté orthodoxe qui n’est pas bien accueillie par la population plus ancienne, et notamment Yehiel Levy, qui a décidé de faire des activités le jour du Shabath afin de faire fuir les Juifs orthodoxes.

Naftali Benett a réagit rapidement suite à ses propos :

« Je n’accepterai aucune discrimination, haine ou racisme envers la population orthodoxe ou tout autre secteur de population en Israël »,

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a également réagit :

» Ce directeur n’est pas digne d’occuper un quelconque poste public, et surtout pas dans un quartier devenu aussi sensible que Kiryat Yovel »

Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a rejoint la protestation :

» Il est impératif de limoger Yehiel Lévy pour ses propos inacceptables »

Le député Ouri Maklev :

» les propos de ce directeur sont antisémites et Yehiel Lévy n’est plus digne d’agir dans ce quartier qui compte désormais une importante population orthodoxe. »

L’ancien ministre Elie Ishaï :

» Si un directeur de centre communautaire avait tenu aujourd’hui de tels propos en parlant d’Arabes, tous les médias en auraient déjà fait la une et ce sujet aurait été abondamment couvert pendant plusieurs jours. »