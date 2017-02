Y’aura t’il une prochaine guerre contre Gaza dans un proche avenir ?

Depuis une nouvelle attaque à la roquette, la semaine dernière, deux ministres Israéliens ont déclaré qu’une nouvelle guerre dans la bande de Gaza semblait possible :

Naftali Bennett a déclaré mardi : « qu’une guerre était une question de « quand, et pas de si ».

Le ministre du Logement Yoav Galant, qui est aussi l’ancien général de Tsahal a dit : » Un conflit contre le groupe terroriste Hamas peut éclater au printemps ou cet été ».

Suite à ces déclaration, le ministre de la défense, Avigdor Liberman a démenti :

« J’ai entendu les propos des ministres de l’Education et du Logement, mais ils ne correspondent aucunement à nos intentions, et aucune date n’a été évoquée… Il n’est pas question de lancer une action militaire… nous n’avons pas non plus l’intention de tolérer les provocations ».

Mais cette déclaration ne doit pas cacher une passivité de la part de Liberman, qui a avertit le Hamas qu’en cas de nouvelle guerre, l’armée utilisera « pleinement la force sans aucune demi-mesure », ajoutant que « le prochain conflit se poursuivra avec toute la force nécessaire. Il n’y a plus de conflits qui utilisent la force à fleurets mouchetés. Nous ne nous arrêterons pas au milieu, tels sont les ordres de Tsahal en ce moment. »

Ce samedi soir, Liberman confirme ses propos :

« Ce qui est sûr, c’est que la prochaine guerre ne ressemblera pas à l’opération Tsouk Etan, si nous sommes entraînés dans un conflit, nous définirons clairement nos buts dès le départ, et nous réagirons avec la plus grande force ».

Tsahal est déjà très actif à la frontière avec Gaza et agit sans hésitation des qu’une attaque se produit de la part des terroristes du Hamas ou d’autres groupuscules.

