Yair, fils du Premier ministre Netanyahu et Charlottesville  : « Les néonazis font partis du passé mais la gauche est la menace du présent « !

Le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que les groupes de gauche américains étaient plus dangereux selon son point de vue que les néonazis.

La violence du week-end à Charlottesville, en Virginie, est devenue un des sujets les plus en vogue sur les medias américains, et cela implique aussi les médias israéliens.

Les violences font suite à une manifestation de membres d’extrême-droite qui ont été attaqués par une voiture bélier entraînant une victime et des blessés.

Le président américain Donald Trump a affirmé que ‘les deux parties étaient responsables’ et a été pour celà critiqué par la gauche israélienne et leurs médias mais Yair Netanyahu a déclaré qu’il était beaucoup plus préoccupé par les organisations de gauche aux Etats Unis…

‘Pour mettre les choses en perspective’, écrit Yair Netanyahu sur Facebook, ‘Je suis juif, je suis un Israélien, les néo nazis scums [sic] en Virginie me détestent, moi et mon pays. Mais ils appartiennent au passé. Leur race est en train de disparaître.

Puis il ajouta : ‘Cependant, les voyous d’Antifa* et [Black Lives Matter] qui détestent mon pays (et l’Amérique aussi à mon avis) sont de plus en plus forts et deviennent très dominants dans les universités américaines et dans la vie publique’.

Le premier ministre israélien a tweeté mardi qu’il était ‘indigné par les manifestations d’antisémitisme, de néo-nazisme et de racisme : « Tout le monde devrait s’opposer à cette haine « .

Le député du Likoud , Oren Hazan, a déclaré pour sa part concernant Charlotesville : » La violence et l’extrémisme de tout côté sont interdits et exigent une condamnation. Ce qui ne semble pas grave pour les cœurs saignants de la gauche et dans les médias. Après tout, ils croient que seul le droit est extrémiste et violent ‘..

Le ministre de l’Éducation, Naftali Bennett, a demandé aux dirigeants américains de dénoncer les «manifestations d’antisémitisme» . Le ministre de la Justice, Ayelet Shaked, du parti juif de Bennett, a exhorté la poursuite des militants néo-nazis.

Le président de Yesh Atid, Yair Lapid et Tzipi Livni ont critiqué les propos de Trump.

‘Il n’y a pas deux causes à celà ‘, a déclaré Lapid dans une déclaration du mercredi. ‘Lorsque les néo-nazis marchent à Charlottesville et crient des slogans contre les juifs à l’appui de la suprématie blanche, la condamnation doit être sans équivoque. Ils représentent la haine et le mal.

Quiconque croit en l’esprit humain doit se défendre contre eux sans crainte.

Livni a déclaré: «En ce qui concerne le racisme, l’antisémitisme et le nazisme, il n’y a jamais deux côtés égaux. Il y a du bien et il y a du mal.

Trump a aussi dénoncé le racisme et qualifié le Ku Klux Klan et les néo-nazis en tant que ‘criminels et voyous’,dans ce qu’il a qualifié de ‘alt-left’ au cours de la mêlée du week-end.

Son nouveau chef d’état-major de la Maison Blanche, John Kelly, ancien général de la marine, semblait mécontent :

‘Vous avez eu un groupe d’un côté qui était mauvais, et vous aviez un groupe de l’autre côté qui était également très violent. Et personne ne veut dire cela, mais je le dirai tout à l’heure ‘, poursuit Trump. ‘Qu’en est-il de l’alt-gauche qui est venu en train de charger … la droite, comme vous le dites? Ont-ils un semblant de culpabilité? … Il y a deux côtés dans une histoire. ‘

* Antifa est une abréviation de «anti-fascisme», car elle s’oppose aux fascistes et à d’autres partis et mouvements politiques violents et fanatiques tels que le KKK ou les néo-nazis. Il n’y a pas de base ou de leader, c’est pourquoi il est souvent difficile de définir leurs plates-formes et valeurs spécifiques bien que diverses villes et états aient leurs propres histoires et puissent tenir des réunions. Les idéaux du groupe remontent à l’Allemagne nazie , lorsque le groupe militant à l’extrême gauche s’est formé pour combattre le parti nazi. Maintenant, les personnes qui s’associe à Antifa apparaissent de plus en plus en public, et leurs moyens de protester sont souvent plus alignés sur les méthodes anarchistes que les «traditionnels», comme adopter une loi ou rassembler pacifiquement lors de la manifestation. L’histoire militante d’Antifa et le fait qu’elle provient de l’extrême gauche et ne s’identifient pas à un parti politique général est la raison pour laquelle certains experts de droite et Trump insinuent qu’ils sont peut-être «aussi mauvais» que les suprématistes blancs avec des torches de feu.