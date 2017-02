Ya t’il un lien entre la mort violente de la famille Karsenti et celle de la petite Tair Rada ?

Des sources proches de la famille de Tair Rada, une jeune fille de 13.5 ans retrouvée morte avec des nombreux coups de couteaux sur le corps dans les toilettes de son école en 2006 demandent une enquête concernant Nadav Selah, ce père de famille qui a tué récemment sa femme, ses deux enfants et l’enfant de son voisin à coups de couteau pour une raison encore inconnue.

La demande de la mère de Tair Rada fait suite à de nombreuses rumeurs concernant la mort de sa fille et l’assassin Selah Nadav, et elle veut faire examiner un éventuel lien entre l’assassinat de Tair et Selah Nadab .

L’enquête a imposé un ordre de bâillon, et il est donc impossible de savoir si ces rumeurs depuis ces derniers jours sur l’Internet sont fondées.

Ilana Rada, la mère de Tair, a organisé une visite de condoléances à la maison de la famille Karsenti, mais a indiqué qu’elle ne voulait pas faire de commentaires.

«Je ne ferai pas référence à tout ce qui a été dit sur moi la semaine dernière et sur Facebook concernant l’assassinat de Tair car ces rumeurs doivent être vérifiées, j’espère que pour les familles des victimes , cette enquête de la police pourra calmer les peines, car cette situation est très dure » a dit Ilana Rada .

« Je suis en attente comme tout le monde et nous saurons ce qui se passe apres l’enquête de la police »