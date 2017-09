Il y a maintenant des mezouzot chrétiennes …

Elle est apposée sur le côté de la porte. En bois, mince et rectangulaire, mais avec des coins arrondis afin d’accomplir un commandement biblique.

Et elle porte un verset de l’Evangile de Jean sur la résurrection de Jésus-Christ.

C’est vrai: c’est une mezouzah chrétienne.

Karen Goode est derrière cette création qui est presque identique à la mézouzah qui orne les portes des maisons juives depuis des millénaires. Les créations de Goode et les mezuzas juives traditionnelles sont basées sur le même passage scripturaire du Deutéronome qui ordonne aux Juifs d’inscrire les mots de la Torah « sur les volets de votre maison. » Les Juifs Observants récitent le passage deux fois par jour avec le Shema.

Sauf, au lieu de placer le parchemin portant deux paragraphes de versets de la Torah à l’intérieur de la mezuzah, comme les Juifs, Goode grave un verset à l’extérieur de la Bénédiction de la porte, soit de l’Ancien ou du Nouveau Testament. Elle offre également des bénédictions de colonnes de porte portant des hymnes chrétiens. Au total, Goode vend 25 variétés, en anglais et en espagnol.

« Je suis en train de suivre ce que la Bible dit », a déclaré Goode à la JTA. « Je l’emmène aux normes modernes. Je vous rappelle nos bénédictions. Nous avons tous besoin de quelque chose à retenir. Dieu est beaucoup plus grand que l’un de nous.

Goode, qui vit dans l’arrondissement de New York City au Staten Island travaille dans un hôpital, elle a lancé les bénédictions de Doorpost dans le cadre de son intérêt pour la menuiserie. Elle est venue sur le concept en 2014 et a commencé à vendre des mézouzahs sous leur forme actuelle cette année. Elle ne divulgue pas les chiffres des ventes, mais a déclaré que les plus populaires portent les versets de l’Ancien Testament à la fois des livres de Jérémie et de Joshua.

« L’inspiration était de Dieu, mais je cherchais quelque chose qui parlerait de ma foi et aussi de la menuiserie », at-elle déclaré. Goode est chrétienne mais elle n’a pas précisé sur quelle dénomination.

Goode n’est pas la première personne à vendre des mezouzots aux chrétiens. En 2014, un conseiller financier à New York, Henry Zabarsky, a créé le Christoozah , une croix rouge creuse contenant des écritures sur un parchemin destiné à être apposé sur un panneau de porte. Mais Zabarsky, qui est juif, a déclaré à JTA qu’il n’était plus impliqué dans la société Christoozah, et s’il reste un site Web fonctionnel , il semble qu’il ne soit pas mis à jour depuis près de trois ans. Un numéro de contact avec un code régional du Colorado n’a pas répondu.

Goode n’est pas la seule chrétienne à se livrer à une pratique juive au nom de l’accomplissement des prescriptions de l’Ancien Testament. Certains chrétiens évangéliques portent des franges rituelles ou des kippots. Plusieurs confessions évangéliques, y compris l’ Église vivante de Dieu , évitent les vacances chrétiennes traditionnelles comme Noël et Pâques en faveur de l’observation des fêtes de l’Ancien Testament dans le calendrier juif.

Mais contrairement à Christoozah et à l’Église vivante de Dieu, Goode ne crédite pas les juifs – et plus particulièrement la pratique de la suspension de mezuzas – en inspirant le produit qu’elle vend. Il n’y a aucune mention du judaïsme ou des mezuzahs sur le site de Doorpost Blessing, bien que Goode ait déclaré à la JTA qu’elle trouve la mezuzza juive « un élément magnifique ».

« Je ne parle pas d’une mezuzza », at-elle dit de ses créations. « Je fais ce que dit le commandement. Je le fais d’un point de vue chrétien, pas une perspective juive. Je verrais la similitude en ce qu’il y a une bénédiction accrochée au cadre de la porte, mais à part ça, je crédite la Bible « .

Mendel Kugel, un rabbin de Manhattan qui dirige MezuzahMe , un service de vente et d’examen des mezuzot, explique que le projet de Goode témoigne de la résonance de la mezuzza en tant qu’élément rituel. Mais il s’inquiète que la présence de mezuzahs chrétiennes qui facilite l’achat et pourrait vendre une mezouza non kasher par erreur à des Juifs.

« Les Juifs ne tentent pas de convaincre les non-Juifs en copiant leurs coutumes religieuses, pour essayer de les introduire dans notre religion. Nous avons tant de croyance dans notre propre religion, nous n’avons aucune raison de copier les autres « .

Goode, cependant, ne voit pas ses Bénédictions de la porte comme copie. Elle préfère voir les points communs entre les chrétiens et les juifs – après tout, les deux religions vénèrent le même livre sacré.

« Nous, chrétiens, célébrons de nombreuses vacances que le peuple juif célèbre », at-elle déclaré. « Nous avons une histoire similaire en ce sens que nous reconnaissons l’Ancien Testament ».

