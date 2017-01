Il y a 69 ans: 35 soldats de Tsahal sont morts pour sauver le Gush Etzion

Le mercredi 14 Janvier 1948 (3 Shvat 5708), entre 400 et 600 arabes locaux et villageois ont attaqué le Gush Etzion, une enclave juive de quatre villages agricoles au sud de Jérusalem, établie entre 1940 et 1947 sur la propriété achetée dans les années 1920 et 1930.

Les forces arabes ont essayé de prendre le relais de Khirbet Zakaria, un village de petits métayers arabes au cœur du Gush, et donc rompre Ein Tzurim et Revadim dans le nord de Kfar Etzion et Masuot Yitzhak au sud de Khirbet Zakaria.

Ce fut une attaque bien organisée, qui a bloqué les gardiens de Kfar Etzion, les empêchant d’envoyer des renforts aux communautés du sud. En fin de compte, les forces juives ont prévalu, montrant la bravoure étonnante, tuant jusqu’à 100 assaillants arabes et en blessant des centaines d’autres.

La victoire de la « Bataille du 3 Chevat », comme elle fut salué à l’époque, était extrêmement coûteuse, ce qui augmenté la situation déjà désastreuse du Gush en termes de nombre d’armes, de munitions, des batteries et de fournitures médicales. Mais surtout, quand le commandant de la région, Uzi Narkis, qui en 1967 a envoyé des forces après avoir reçu des télégrammes désespérés au sujet des pertes élevées et la nécessité urgente de remplacer les hommes perdus.

Ajouter à ces rapports des renseignements concernant une seconde attaque des Arabes en préparation, et il n’y avait aucun doute que l’envoi d’un nouveau convoi devait être envoyé pour améliorer la situation.

Le 16 Janvier 1948, « l’unité 35 » (qui a commencé avec 38 combattants) a été envoyée par la Haganah pour livrer les fournitures qui ont fait cruellement défaut aux quatre villages de Gush Etzion en état de siège. Il était composé d’hommes de plusieurs unités de la Hagana, commandée par l’ancien commandant de Gush Etzion, Daniel « Dani » Mass, qui est né à Berlin et a fait son Aliyah avec ses parents en 1933.

L’unité a mis sur pied le Hartouv à 11 heures, ce 15 Janvier . Ils ont pris un détour autour de la station de police locale britannique, pour éviter de se faire repérer. Trois autres ont été renvoyés parce qu’un homme s’est fait une entorse à la cheville, et deux l’accompagnait. Le reste de 35 personnes ont été tuées durant la nuit par des villageois et des miliciens arabes entre les villages de Jaba ‘et Surif.

Le « Lamed Heh » (35 en hébreu) ​​dans le Gush Etsion est toute la zone située au sud de Jérusalem et a fini sous occupation jordanienne de 19 ans aurait pu rester intacte dans le cadre du nouvel État juif qui a été déclaré en mai de cette année. Il aurait réduit considérablement la taille de la zone restante sous la domination arabe et son annexion en 1968, avec Jérusalem-Est et aurait pu être moins difficile pour le gouvernement israélien après la guerre des Six Jours.

Le sort des 35 soldats a été connu plus tard à partir des rapports britanniques et arabes.Deux femmes arabes ont repéré deux éclaireurs de la force de l’armée près de Surif. Une grande foule de villageois armés de Surif et d’autres villages arabes ont mis en place une embuscade sur le chemin de l’entreprise. La bataille qui a suivi a été menée en deux segments, environ quatre heures chacune, leurs munitions manqué et le dernier combattant a été tué autour de 16h30. Parmi les soldats tombés il y avait le botaniste Tuvia Kushnir, et Moshe Perlstein et trois membres du Parti communiste hébreu.

Les Britanniques ont envoyé un peloton du Royal Sussex pour enquêter sur l’issue de la bataille qui a été menées par les Arabes locaux pour récupérer les restes des 35 soldats, qui, paraît-il, avait été mutilés.

Selon l’historien Benny Morris, le Palmach a lancé une attaque de représailles contre le village de Sa’sa ‘le 14 Février, tuant 60 Arabes et a fait sauter 20 maisons.

