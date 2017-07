Il y a 66 ans aujourd’hui : Le roi Abdallah I de Jordanie a été assassiné par un Palestinien sur le Mont du Temple !

A la lumière des affrontements autour des détecteurs de métaux aux portes du Mont du Temple, le roi Abdallah de Jordanie s’est rappelé ce qui est arrivé exactement au même endroit il y a 66 ans aujourd’hui: le roi Abdallah I de Jordanie a été tué le 20 Juillet 1951, au cours d’une visite à la mosquée al Aqsa à Jérusalem par un palestinien.

L’assassin, Mustapha Shukri était un résident palestinien de Jérusalem, une famille de Hussein. Le roi Abdallah a visité Jérusalem pour rencontrer alors le chef du Mossad, Reuven Shiloah et le ministère des Affaires étrangères à la cour royale officielle.

Lors de sa visite à Jérusalem, il a décidé de visiter la mosquée Al-Aqsa et d’assister à la prière du vendredi. Shukri, un ouvrier du textile de Jérusalem a pu pénétrer au travers de la ceinture de sécurité du roi et a tiré à deux reprises à la tête et à la poitrine. Il a été tué sur le coup malgré une réaction des forces de sécurité jordaniennes qui ont encerclé le roi.

Le petit-fils du roi Abdallah, qui est Hussein, a finalement signé le traité de paix historique avec Israël, il était lui aussi avec Abdullah dans la mosquée et il est resté en vie par miracle, selon les rapports de la Jordanie, car la médaille qui a été épinglé à sa poitrine a bloqué la balle et lui a sauvé sa vie :sauvé par une médaille!

Après le procès, suite à cet assassinat, dix personnes ont été accusées d’avoir participé à un complot visant à assassiner le roi. Tout comme un ancien gouverneur militaire de Jérusalem exilé politique en Egypte, Omosa Abdalallah Hosseini, quatre personnes ont été exécutées en Jordanie.

Selon des sources politiques à Londres , la mort d’Abdullah a retardé la résolution du conflit entre les pays arabes et Israël