Woody Allen ‘triste’ à propos de Harvey Weinstein et inquiet d’une ‘chasse aux sorcières’

Le cinéaste Woody Allen s’est dit « triste » à la fois pour Harvey Weinstein et ses victimes présumées et a exprimé l’espoir que le scandale ne conduirait pas à une « atmosphère de chasse aux sorcières ».

« Toute la question de Harvey Weinstein est très triste pour tout le monde », a-t-il déclaré dimanche dans une interview à la BBC. « Tragique pour les pauvres femmes impliquées, triste pour Harvey et que sa vie a tellement foiré.

«Il n’y a pas de gagnants là-dedans, c’est très, très triste et tragique», a déclaré Allen.

Il a ajouté: «Vous ne voulez pas non plus que cela mène à une atmosphère de chasse aux sorcières, une atmosphère de Salem, où tous les gars d’un bureau qui cligne des yeux sur une femme doivent soudainement appeler un avocat pour se défendre. Ce n’est pas juste non plus. »

Allen, qui comme Weinstein est juif, a été accusé au début des années 1990 d’avoir abusé de sa fille Dylan Farrow peu de temps après sa séparation de sa femme Mia Farrow. Elle a divorcé de Allen après avoir appris sa liaison avec sa fille adoptive Soon-Yi Previn, qu’Allen a épousé en 1997.

Allen a longtemps nié les allégations.

Weinstein a aidé à relancer la carrière d’Allen après que les crimes sexuels présumés soient apparus. Il a produit plusieurs films d’Allen, y compris le film primé aux Oscars, « Mighty Aphrodite ».

Allen a dit à la BBC qu’il avait entendu des « rumeurs » sur la conduite de Weinstein, mais a dit: « Personne ne m’a jamais parlé ou m’a raconté des histoires d’horreur avec un vrai sérieux. » Il a espéré que les allégations de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle et de viol rapportée le 5 octobre dans le New York Times, conduirait à « une certaine amélioration ».

Ronan Farrow, le fils d’Allen, a interviewé 13 femmes qui ont déclaré que Weinstein les avait harcelées ou agressées sexuellement et qu’elles en avaient fait état dans le New Yorker.

La semaine dernière, le 8 octobre, Weinstein, 65 ans, a été congédié de la société de production de films qu’il a créée en 2005, The Weinstein Company. Samedi, il a été expulsé de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

M. Weinstein s’est d’abord excusé pour son comportement, mais un porte-parole a déclaré jeudi que « toute allégation de sexe non consensuel est sans conteste a été démentie par M. Weinstein ».