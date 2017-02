La « Wonder Woman » israélienne, Gal Gadot unit ses forces avec Wix pour le Super Bowl de l’année !

L’événement sportif américain le plus regardé de l’année, le Super Bowl, sera encore plus beau cette année grâce à la nouvelle Wix.com commerciale rempli d’action avec l’actrice israélienne Gal Gadot, qui joue aussi Wonder Woman dans le très attendu prochain film de Warner Brothers.

Wix, la compagnie israélienne qui permet à quiconque de créer facilement son propre site Web, fait une annonce de 30 secondes (pour lequel le réseau de télévision FOX dit coûter plus de 10 millions $)et sera diffusé au cours du quatrième trimestre du 51 éme Super Bowl , qui a débuté depuis ce 5 Février à Houston, Texas. L’annonce fait partie d’une campagne plus large où Wix lance un direct sur YouTube et Facebook Live.

Les annonces de films des stars, Gadot, qui joue le rôle de Wonder Woman dans un film qui sera publié en Juin, à côté de l’ autre film « The Fast and the Furious » avec l’acteur britannique Jason Statham.

Dans la première vidéo de la série Wix, Gadot et Statham combattent les méchants dans un restaurant alors qu’un jeune chef inconscient est assis dans la cuisine travaillant avec diligence sur son site Web en utilisant Wix. Puis on peut lire le slogan, «Pour réussir dans un monde perturbateur, avec Wix, il est facile de créer votre propre site Web. »