William Attal, frère de Sarah Halimi fait son Alya :  » Mes enfants font des cauchemars depuis que ma sœur a été assassinée »

Qui ne connait pas aujourd’hui l’histoire tragique de Sarah Halimi, cette femme sauvagement assassinée par un islamiste en France dans un silence consternant…

Les conséquences sont là, une France qui aujourd’hui s’enterre dans un mutisme et de l’autre,de l’action, des décisions pour éviter que cela recommence : l’Alya.

C’est ce qu’a décidé William Attal , cet homme de 62 ans, qui est aussi le frère de Sarah Halimi et qui a décidé avec toute sa famille de quitter la France sous occupation islamiste et partir en Israel, la terre promise.

Le père de famille a déclaré : » Mes enfants ont des cauchemars depuis que ma sœur a été assassinée, ils me pressent de quitter cet endroit et de faire mon Alya en Israël le plus rapidement possible. »

Il va aussi réaliser le rêve de sa soeur, mais qui a été malheureusement exaucé dans un cercueil pour y être enterré proche de Jérusalem.

» Ma sœur rêvait de venir en Israël, elle voulait vivre près de son fils là-bas, mais elle n’a pas fait son Alya à cause du reste de la famille ici en France, elle vivait seule et a contribué à élever ses petits-enfants. Maintenant, les enfants feront leurs Allayh sans elle.

La situation ici devient de pire en pire. Il y a une escalade de l’antisémitisme et si dans les dernières années les écoles juives étaient des cibles, maintenant ils viennent dans nos maisons pour nous assassiner. »

» C’est une grave escalade. Elle a été assassinée juste parce qu’elle était juive… On ne peut pas nier qu’il y ait un antisémitisme de la part des musulmans en France. Pour ce qui est de ce crime odieux, il est fou que le meurtrier ne prenne pas ses responsabilités.

Ce meurtre fut prémédité et il a choisi sa victime pour des motifs antisémites. Cette situation est terriblement injuste. Ma sœur a été torturée et tuée et le fait que son assassin est à l’hôpital plutôt qu’en prison ajoute à notre douleur et à notre souffrance.

Le meurtrier savait que ma sœur était juive et qu’elle était d’une famille harédi. Il est venu à son appartement pour la tuer, il l’a battue brutalement et lui a cassé 30 os sur tout son corps, en lisant des versets du Coran et en criant « Allah Akhbar. » C’est terrifiant.

Attal a ajouté que sa sœur était responsable d’un centre de soins de jour pour les enfants juifs.

« Elle a consacré sa vie à la communauté. Sa mort est un avertissement signifiant que nous devons être prudents et comprendre que l’antisémitisme en France empire sérieusement « .

Avec d’autres français , Mr Attal et sa famille devraient arriver au mois d’ Août avec l’aide de la « Fraternité internationale des chrétiens et des juifs » (IFCJ), spécialisé pour aider les prochains Olim avec des problèmes financiers.

Le président de l’IFCJ, le Rabbin Yechiel Eckstein, a déclaré : » En Israël, il y a un stéréotype des Juifs français les classant comme étant des gens riches et qui n’ont donc pas avoir besoin d’aide pour faire l’Allyah mais en vérité, il y a des Juifs en France qui ne gagnent pas beaucoup et qui appartiennent à la classe moyenne inférieure, ils sont ceux qui souffrent régulièrement de harcèlement et même de violences de la part des extrémistes musulmans en banlieue de Paris ou d’autres grandes villes. Ils sont persécutés ».

