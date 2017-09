Le Waqf (Jordanie) refuse de comparaître devant le tribunal concernant la fermeture de l’un de leur bâtiment sur le Mont du Temple ayant des liens avec le Hamas

Le Bureau du procureur de l’État israélien a émis une demande à la Cour du magistrat de Jérusalem au nom du chef de la police Roni Alsheich, a ordonné la fermeture permanente devant un bâtiment sur le mont du Temple près de la porte Rachamim, selon un rapport à Haaretz.

Jusqu’en 2003, le bâtiment a été utilisé par une organisation appelée «Comité du patrimoine» que les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir des liens étroits avec le Hamas. Le bâtiment a été fermé, et le Waqf islamique affirme que le «Comité du patrimoine» a cessé d’exister et que le bâtiment appartient au Waqf et qu’ils n’autorisent aucune organisation à l’utiliser.

Une loi anti-terroriste introduite l’an dernier à la Knesset, accorde au chef de police le droit d’aborder le tribunal de la magistrature et demande aux juges d’émettre une ordonnance du tribunal pour fermer les bâtiments censés être utilisés pour le terrorisme.

Alsheich a utilisé cette loi pour la première fois l’année dernière contre cette structure, sur la base d’informations classifiées. À l’époque, le Waqf a protesté et le bâtiment n’ait pas été fermé.

La semaine dernière, le bureau du Procureur a déclaré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le bâtiment serait utilisé par le Hamas.

Le gouvernement jordanien a ordonné au Waqf de ne pas comparaître à l’audience, dans le cadre de sa politique de ne pas reconnaître l’autorité des tribunaux de l’État d’Israël sur le Mont du Temple.

Le tribunal a émis une injonction temporaire pour clôturer le bâtiment jusqu’à nouvel ordre.

