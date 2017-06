Voulez-vous savoir combien coûte un appartement dans votre région en Israel ? Le ministère des Finances a lancé un nouveau site Web pour vous aider !

Le ministère des Finances a lancé un site Web qui permet au public de faire des recherches et de vérifier les transactions récentes effectuées dans le domaine de l’immobilier, combien cela coûte et quels actifs ont été vendus selon la tendance de variation des prix au fil du temps.

Vous voulez savoir par exemple quelle est la valeur potentielle d’un appartement dans la région où vous vivez ou la zone à laquelle vous envisagez de déménager? Ce nouveau site qui a été décidé par le ministère des Finances et l’ Enquête d’Israël vous aidera à choisir le mieux pour vous.

Pour accéder au site: cliquez ici

Tout ce que vous avez à faire est d’écrire l’adresse souhaitée et le site vous montrera une série de transactions immobilières au cours des dernières années dans la rue, y compris le type de propriété, sol, taille de l’appartement en mètres carrés, la quantité vendue et la tendance du changement au fil des ans.

Les données du site sur les actifs et les opérations en cours de remise en état, le filtrage des différentes bases de données des ministères engagés dans l’immobilier. Vous pouvez rechercher la base de données d’informations sur les actifs et les transactions sur une carte, recherche libre, forfaitaire / action, le quartier et l’adresse.

Selon le ministère de l’information sur le site web , tous les chiffres ont été soumis à la transparence de l’information publique pour tous les utilisateurs d’une manière facile sur une carte, et afin d’encourager le marché immobilier.

