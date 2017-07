Si vous voulez ouvrir une nouvelle entreprise à Jérusalem, vous pouvez recevoir 43 000 shekels (10 788 €)!

Les nouveaux immigrants et les résidents de retour peuvent être admissibles à des subventions allant jusqu’à 43 000 NIS et à d’autres avantages s’ils ouvrent une nouvelle entreprise à Jérusalem.

Le gouvernement israélien vise à encourager les nouvelles entreprises à Jérusalem et à renforcer les entreprises existantes.

Le ministère de l’Aliyah et l’Integration des immigrants, par l’entremise de la Division des entrepreneurs d’entreprise, en collaboration avec le Ministère de Jérusalem et du Patrimoine, ont mis au point un nouveau plan qui offre un panier d’avantages très intéressant !

Dans le cadre du programme, le Ministère a augmenté les avantages et l’aide aux entrepreneurs et aux propriétaires d’entreprises nouvellement immigrés et résidents du retour à Jérusalem. Ce programme, issu d’une recherche approfondie et d’une connaissance directe des entrepreneurs dans divers domaines, vise à encourager la création d’entreprises à Jérusalem, à renforcer les entreprises existantes et à dynamiser vos activités dans l’environnement commercial dans lequel vous travaillez.

Les avantages comprennent:

Une aide allant jusqu’à 43 000 NIS!

Cette aide est accordée à toutes les entreprises qui opèrent à Jérusalem, et qui ont été créée à compter du 1er janvier 2016, à des fins du développement et de la gestion des entreprises, pour des besoins financiers et professionnels, par exemple: publicité médiatique, activités de promotion, location d’un immeuble, la rénovation et l’adaptation de la structure, et plus encore.

Consultation et conseils sur les affaires et les taxes!

Vous avez droit à 30 heures de consultation et conseil et des informations fiscales.

En plus des 20 heures accordées à tous les nouveaux immigrants et aux résidents de retour qui établissent une entreprise en Israël, le programme offre 10 heures supplémentaires à toute personne intéressée par l’établissement d’une entreprise à Jérusalem et à tout propriétaire d’entreprise qui est à Jérusalem et qui a établi l’entreprise à compter du 1er janvier 2016. L’aide est assurée par Ma’a lot Jerusalem, le Centre d’aide aux entreprises aux nouveaux immigrants et aux résidents qui retournent.

Consultation commerciale – Hi-Tech!

80 heures de consultation dans le domaine de la haute technologie, y compris le conseil auprès d’investisseurs potentiels! En plus des 40 heures accordées à tous les nouveaux immigrants et résidents de retour, qui établissent une entreprise en Israël, le programme offre 40 heures supplémentaires aux entrepreneurs potentiels pour créer une entreprise à Jérusalem et à des propriétaires d’entreprises à Jérusalem. La consultation se fait par le biais du «démarrage mené» du ministère de l’Aliyah et de l’intégration des immigrants.

Consultation d’entreprise – scientifiques!

40 heures de consultation commerciale en sciences!

En plus des 10 heures accordées à tous les nouveaux immigrants et aux résidents de retour qui établissent une entreprise en Israël, le programme offre 30 heures additionnelles aux scientifiques nouvellement immigrants et résidents qui s’intéressent à la création d’une entreprise à Jérusalem et aux entrepreneurs potentiels qui s’intéressent à l’établissement d’une entreprise axée sur la science à Jérusalem.

Aide à financer un Hub!

Financement de 80% des coûts mensuels d’un Hub (espace de travail partagé)!

Le Programme d’assistance participe aux coûts des paiements mensuels pour une sélection d’espaces de travail partagés à Jérusalem.

Conférences et plus …

Participation à des conférences et à des clubs d’affaires, afin de vous aider à établir votre promotion en termes économiques et commerciaux, et également à vous aider à établir des contacts et travailler avec d’autres membres du monde des affaires, et pour vous présenter les possibilités d’affaires à Jérusalem, nous organisons des conférences qui se déroulent dans les clubs commerciaux.

La participation à ces événements est facilitée par l’intermédiaire du Centre d’information du Ministère de l’Aliyah et de l’Integration des immigrants.

