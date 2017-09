Les volontaires israéliens de ZAKA travaillent avec les communautés juives et chrétiennes après l’ouragan Harvey

Une équipe de bénévoles de huit membres de l’organisation de recherche et de sauvetage basée à Israël est sur le terrain à Houston, au Texas, aidant à la fois les communautés juives et chrétiennes dans la région dévastée par le récent ouragan Harvey. Quelques quatre volontaires ZAKA se joindront à la délégation dans les prochains jours. ZAKA, reconnue par les Nations Unies comme une organisation humanitaire internationale, est connue pour son expertise dans la recherche, le sauvetage et le rétablissement lors des catastrophes naturelles et des attentats terroristes à travers le monde.

Cependant, ce n’est pas une première mission typique de sauvetage de ZAKA qui a aussi aidé lors de l’ouragan Katrina ou le typhon Haiyan, travaillant pour le rétablissement des victimes. Il s’agit plutôt d’une mission humanitaire pratique dans laquelle les bénévoles s’efforcent d’aider les communautés de toute façon, de l’élimination des débris à l’assistance offerte aux livraisons de nourriture.

Après un briefing initial avec l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) qui supervise les efforts de relance, et l’Union orthodoxe qui coordonne les bénévoles de la communauté juive de Houston, l’équipe de ZAKA s’est mise au travail.

‘En tant qu’organisation humanitaire, nous aidons tous ceux qui en ont besoin, indépendamment de la religion, de la race ou du genre’, constate Yehuda Meshi-Zahav, président de ZAKA. ‘Aujourd’hui, notre équipe a contacté le pasteur Becky Keenan de l’église Gulf Meadows, et nous travaillons également avec la communauté chrétienne dans la région. ‘

‘ Les volontaires de ZAKA ont reçu des ordres pour aider principalement dans le domaine humanitaire ‘, explique le commandant des opérations spéciales de ZAKA, Haim Weingarten. ‘Pour l’instant, il n’y a pas de souci sur des personnes disparues, mais néanmoins, les maisons abandonnées sont toujours fouillées et il est possible que des corps soient trouvés.’

Pendant leur 24 heures à Houston, les bénévoles de ZAKA ont travaillé dans la synagogue gravement endommagée en coordination avec le rabbin Barry Gelman des synagogues orthodoxes unies à Houston, en éliminant les débris et en enlevant les moisissures. En outre, ils travaillent dans la communauté, contribuent à rendre les logements habitables pour leurs résidents, ainsi qu’à aider à la livraison de nourriture kasher après que les fournitures aient commencé à se dégrader. Le rabbin Daniel Masri de la communauté Sephardi Beth Rambam travaille avec l’équipe ZAKA.

