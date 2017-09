Les volontaires de l’Agence juive aident le Mexique à se remettre du tremblement de terre

Les volontaires de l’Agence juive pour Israël se sont mobilisés dans deux communautés mexicaines pour aider les résidents à se remettre d’un tremblement de terre majeur plus tôt ce mois-ci.

Au moins 96 personnes sont mortes lors du séisme de magnitude 8,1 qui a frappé la côte du Pacifique Sud le 7 septembre. Les États mexicains d’Oaxaca et du Chiapas ont été les plus touchés.

Le programme TEN du projet de l’Agence juive, un programme de développement international qui exploite des centres de bénévoles dans les régions en développement du monde, a envoyé neuf volontaires – huit israéliens et un britannique, deux médecins et deux membres du personnel – pour travailler avec la communauté d’Oaxaca.

Les bénévoles ont emballé et distribué environ 1 000 paquets alimentaires, de l’eau potable et des paquets constitués de couches, de succédanés, du lait et d’autres nécessités pour les enfants. Les médecins ont traité les blessés, y compris de nombreux enfants.

Le projet TEN avait déjà un centre situé à Oaxaca ouvert en 2013.

Dans les jours suivant le tremblement de terre, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé qu’il fournirait une aide à Oaxaca et au Chiapas en collaboration avec le Centre de coopération internationale du ministère des Affaires étrangères et l’ambassade d’Israël au Mexique.