Vol Prioritaire | 200 Juifs français quittent la France ce lundi pour venir habiter en Israël !

Deu cents Juifs de France arriveront en Israël ce lundi 10 juillet, à bord d’un vol spécial d’Aliyah organisé par l’Agence juive pour Israël en partenariat avec le Ministère de l’Aliyah et l’Integration des immigrants et le Keren Hayessod-UIA.

C’est le plus grand vol d’Aliyah en provenance de la France et n’importe où en Europe qui arrivera cet été en Israël. Deux cents immigrants seront à bord du vol, dont 74 enfants et adolescents de moins de 18 ans. Le plus jeune immigrant a deux mois et demi, arrivant avec ses parents et ses frères et sœurs, le plus âgé est un veuf de 92 ans qui a afit son Aliyah avec sa fille et son mari.

Les nouveaux arrivants vivront à Netanya Jérusalem, Ra’anana, Ashdod, Netivot, Tel Aviv et Herzliya. Plusieurs jeunes professionnels à bord rejoindront le programme d’integration de l’Oulpan au sein de l’Agence juive à Jérusalem.

À l’aéroport de Ben-Gurion, les Olim seront accueillis par le Président de l’Exécutif de l’Agence juive pour Israël Natan Sharansky, le Ministre de l’Aliyah et la chef de d’Integration des Immigrants Landver, mais aussi l’ancien Rabbin en chef d’Israël et l’actuel Rabbin en chef de Jérusalem, Shlomo Amar, sans oublier le président de Keren Hayesod-UIA Eliezer (Moodi) Sandberg.

La communauté juive française est la plus grande d’Europe et la deuxième plus grande au monde à l’extérieur d’Israël, soit près d’un demi million. L’immigration juive française en provenance d’Israël a augmenté depuis l’année 2012, ce qui a permis d’augmenter les records d’Aliyah en provenance de la France et des pays occidentaux.

L’année 2014 a été marquée dans l’histoire d’Israël avec plus de 1% d’une communauté juive occidentale qui fait Aliyah en une seule année, une réussite répétée en 2015, avec l’arrivée de quelque 7 800 immigrants en provenance de France.

Plus de 10% de la communauté juive française a immigré en Israël depuis l’an 2000, la moitié dans les cinq dernières années seulement.

En réponse à cette demande sans précédent des Juifs français, l’Agence juive et le Ministère de l’Aliyah et l’Intégration des immigrants ont élaboré un plan spécial pour faciliter l’Aliyah de la France et faciliter l’intégration des immigrants Juifs français dans la société israélienne.

Le plan comprend des efforts pour éduquer les jeunes Juifs français sur la culture et l’histoire juive, les amener à vivre en Israël par le biais de divers programmes, fournir aux Juifs français une information et des conseil d’Aliyah complets, éliminer les obstacles à l’emploi et augmenter le nombre d’émissaires de l’Agence juive en France.

EXCLUSIF ET SEULEMENT SUR ISRAËL CHRONO !

Contact : sud.israel@yahoo.fr