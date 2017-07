Voici la vidéo pour répondre aux mensonges de l’UNESCO et des « Palestiniens »

L’Autorité palestinienne affirme que la grotte du Machpelah, alias la tombe des patriarches, au cœur de la ville antique d’Hébron, en Israël, est un site du patrimoine mondial palestinien en péril.

Israël, le «parti occupant», est accusé d’ endommager délibérément le site, et des mesures urgentes doivent être prises par la communauté internationale pour la protéger…

Israël a lutté contre cette accusation flagrante, mais connaissant la notoire histoire des résolutions antisémites adoptée par l’UNESCO , le résultat était prévisible.

Quelques exemples remarquables de partialité anti-israélienne et anti-juive par l’UNESCO, parmi des dizaines d’autres:

– 1982: l’UNESCO déclare la vieille ville de Jérusalem en tant que site du patrimoine mondial ‘en voie de disparition’ par Israël.

– 2009-2013: l’UNESCO a adopté 46 (!) Résolutions contre Israël, contre seulement 1 (!) Contre tout autre pays (Syrie).

– 2014: L’UNESCO annule brusquement une exposition sur ses motifs intitulés «La relation de 3 500 ans du peuple juif et la terre d’Israël» qui a été parrainée avec le Centre Simon Wiesenthal.

– 2016: L’UNESCO déclare le Mont du Temple, le site du Premier et le Deuxième Temples, et le Mur Occidental comme des sites musulmans, ce qui a effectivement nier le lien historique millénaire du peuple juif sur leur lieu le plus saint sur Terre .

Bienvenue chez les négationnistes de l’histoire du peuple juif.

