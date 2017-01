Voici tous les éléments qui prouvent que la Conférence de Paix à Paris n’est pas « impartial »

Le logo actuel de l’OLP efface Israël :

Le projet de conférence de Paris a été conçu pour être impartiale, dénonçant les actions des « deux parties. »

En réalité, Israël est le seul côté à qui les exigences seront imposées…

Il peut être prouvé très simplement.

La déclaration dit:

» Appelez chaque côté à démontrer de façon indépendante, grâce à des politiques et des actions, un véritable engagement à la solution à deux Etats et s’abstenir de mesures unilatérales qui préjugent du résultat des négociations sur le statut final, afin de rétablir la confiance et créer un chemin de retour à des négociations directes et significatives , en conformité avec les recommandations du rapport du Quatuor du 1er Juillet 2016. »

Si c’est donc le cas, il faudra :

1 – Demander aux Palestiniens de changer le logo de leur organisation qui ne comprend pas Israël.

2 – Demander aux Palestiniens de changer leurs manuels qui ne reconnaissent pas l’existence d’Israël dans toutes les limites.

3 – Exigez à Hanan Ashrawi que le logo de l’ OLP avec les mots «État de Palestine» à l’ en- tête de son ministère de la Culture et de la page d’information soit changé.

Mais cela sera t’il vraiment réalisable ? : non

Le fait est que la «communauté internationale» ne dira jamais au côté palestinien de faire quelque chose de concret, ou même symbolique, qui indique qu’ils acceptent vraiment Israël.

Et si par hasard quelque diplomate voudrait précautionneusement aborder le sujet des logos de l’ OLP et du Fatah ou des nombreuses autres cartes qui effacent Israël dans les médias officiels de l’AP, la réaction serait immédiate et sévère.

Alors, quand la «communauté internationale» pharisaïque et dit que « les deux parties » doivent prendre des mesures pour la paix, ils savent bien que cela signifie que seul Israel doit assumer toute la responsabilité de faire quoi que ce soit alors que l’autre côté peut ouvertement traiter les deux solutions d’état avec mépris, sans aucune crainte d’un mot négatif.

