Voici ce qui se passe quand les migrants soudanais veulent faire la loi en Israel …

Le sud de Tel Aviv est devenu l’une des préoccupations du gouvernement et des hommes politique apres l’invasion et l’atmosphère qui règne à cause de la violence de migrants qui entrent dans le pays de façon illégale.

Le Premier Ministre est venue à l’encontre des habitants, la semaine dernière, pour leur annoncer qu’un nouveau plan voté à la Knesset, permettra de sortir ces personnes du pays afin de sécuriser cette région qui sombre dans la violence, le viol et le vol.

Il y a peu de temps, une agression par trois soudanais, a été stoppée rapidement par des israéliens, dont la plupart pour rappel, ont une formation militaire.

Trois migrants illégaux arrivés en Israël ont tenté d’attaquer un israélien attablé à un restaurant en terrasse, en lui jetant une chaise, les deux autres se sont enfuis mais le troisième sera rapidement neutralisé.

