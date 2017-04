Voici la liste des personnes honorées qui allumeront les torches lors du Jour de l’Indépendance d’Israël

Le ministère des Sports et de la Culture a publié la liste complète des lauréats qui allumeront des torches le jour de l’ Indépendance sur le Mont Herzl marquant la libération et l’unification de Jérusalem.

Les personnes choisies comprennent des chanteurs, et d’autres personnalités et hommes d’affaires bien connus.

Tel que publié par le journal Yedioth Ahronoth, les personnes honorées comprennent le légendaire chanteur et acteur Yoram Gaon et le rabbin Marvin qui a parlé lors de la cérémonie d’ouverture de l’administration du président américain Donald Trump.

En outre, le co – fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, va également participer. Cependant, il a clairement indiqué que si son partenaire Zvi Aviram ne participe pas à la cérémonie, il ne viendra pas.

La liste comprend également l’écrivain Eli Amir, le joueur de football Uri Malmilian, le chef du Département de chirurgie générale à Hadassah Medical Center, le Dr Eid Ahmed et Hana Henkin, qui a perdu son fils et sa fille dans une attaque terroriste.

Mais aussi, Dina Samte de l’Institut juif pour les aveugles, Eli Mizrahi, le restaurateur et, l’ancien combattant de la guerre des Six Jours, Yaakov Hetz, le Président de Taglit-Birthright Michael Steinhardt, et Miri Erenthal qui a fondé l’organisation Zichron Menahem pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille, puis Dean Ergil des paras et le Yaros Shigut qui a émigré de l’ Ethiopie et sert actuellement en tant que chef du département de l’ information au siège du quartier général des jeunes officiers.

En l’ honneur de cette cérémonie, le ministre de la Culture et du Sport, Miri Regev, a déclaré: « Le jour de l’ indépendance, l’Etat d’Israël est honoré à Jérusalem, notre capitale éternelle, lors du 69e anniversaire de la libération et l’ unification de la ville .».

