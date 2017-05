Voici la vraie raison pour laquelle les ONG vous cachent l’augmentation de 200 % des exportations de Gaza vers Israel

Ce tableau fait partie du rapport hebdomadaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Gaza a exporté environ 10 millions de dollars de biens cette année, principalement vers la Judée Samarie, mais il y a une quantité fixe de produits qui vont aussi en Israël chaque mois.

Quelque 30 000 $ d’exportations ont atteint les États-Unis.

En revanche, la Jordanie a réduit la quantité de produits agricoles palestiniens qu’elle importe.

Il n y a aussi aucune exportation vers l’Egypte ou dans d’autres pays arabes.

Dans le passé, les marchandises de Gaza ont été exportées vers l’Europe, mais selon le tableau, le nombre s’est fortement réduit.

Les ONG «pro-palestiniennes» ne parlent pas de cette augmentation de 200% des exportations de Gaza depuis l’année dernière de façon volontaire. Mais pour quelle raison ?

Gisha, la principale ONG israélienne qui pénètre profondément dans les importations et les exportations de Gaza, ne veut pas comparer le commerce de Gaza d’aujourd’hui avec l’année dernière ou l’année précédente.

Cette ONG veut faire en sorte qu’Israël soit le pays le plus mauvais que possible, afin de justifier leur capacité à attaquer Israël et les Israéliens .

Ces ONG ne sont pas intéressées à explorer cette nuance. La raison en est, comme toujours, de l’argent. Il y a beaucoup de transfert d’argent pour les ONG qui veulent diaboliser Israël. Il y a peu d’intérêt à financer toute organisation qui essaie réellement de découvrir les faits sans préjugés.

Grâce à ce programme obscur de l’ONU et ces rapports hebdomadaires cette année, nous disposons de données réelles pour prouver que les ONG anti-israéliennes déforment les faits pour faire apparaître qu’Israël agit de façon capricieuse contre les Gazaouis .

