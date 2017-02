Voici comment les gouvernements européens défendent les terroristes à la Cour suprême d’Israël

Un nouveau rapport publié par le mouvement Im Tirtzu expose l’industrie des « lawfare » financé par le gouvernement étranger qui travaille pour fournir une protection pour les terroristes en justice. Le rapport met l’ accent sur l’ONG « HaMoked: Centre pour la défense de l’individu» , qui soutient des dizaines de pétitions à la Cour suprême au nom des terroristes et de leurs familles.

Le rapport recense les activités de HaMoked au cours des deux dernières années et demie, au cours de laquelle l’ONG a soumis près de 60 pétitions à la Cour suprême au nom de 48 familles de terroristes responsables de l’assassinat de 50 personnes.

Selon Im Tirtzu, le rapport vise à sensibiliser le public sur le phénomène par cette ONG gouvernementales opérant dans la Cour suprême d’Israël afin de modifier la politique israélienne, en particulier en ce qui concerne les démolitions des maisons des terroristes sanctionnée par l’État comme un moyen de décourager le terrorisme. Le flot de pétitions soumises à la Cour suprême entrave la capacité du Ministère de Tsahal et la défense à fonctionner.

Ce sentiment a été repris en 2016 par le ministre de la Défense Avigdor Liberman: « Il y a actuellement une guerre d’usure légale menée par des organismes internationaux financés par d’autres éléments internationaux, y compris les pays européens. »

Selon le rapport, depuis 2012-2016 HaMoked a reçu plus de 15.500.000 NIS de l’Union européenne, des Nations Unies, et 11 gouvernements européens: la Belgique, la Suède, la Suisse, le Danemark, la Hollande, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Norvège, l’Espagne et le Royaume-Uni .

En outre, dans la période 2008-2012 HaMoked a reçu près de 3.000.000 NIS du New Israel Fund, et en 2014, HaMoked a reçu 3.300.000 NIS d’une fondation palestinienne basée à Ramallah.

Dans la plus récente vague de terreur, HaMoked a demandé à la Cour suprême de se prononcer contre les démolitions de maisons de l’assassin de la famille Henkins, le meurtrier de Malachie Rosenfeld, les assassins de Danny Gonen, le meurtrier de Yeshayahu Krishevsky, les meurtriers de Aharon Banita-Bennett et Nehemia Lavi, le meurtrier de Baruch Mizrahi, le meurtrier de Taylor Force (un touriste américain), le meurtrier de Shlomit Krigman, les meurtriers de Hadar Cohen, le meurtrier de Hallel Ariel, et le meurtrier de Rabbi Miki Mark.

HaMoked a également déposé des pétitions contre les démolitions de maisons des terroristes qui ont assassiné Eyal Yifrach, Gilad Shaar et Naftali Fraenkel à Gush Etzion, et les terroristes qui ont assassiné le rabbin Moshe Twersky, Rabbi Calman Levine, le rabbin Aryeh Kupinsky, Rabbi Avraham Shmuel Goldberg, Chaim Rotman et Zidan Saif dans l’attaque contre une synagogue à Harnof.

Devorah Gonen, la mère de Danny Gonen qui a été assassiné par un terroriste lors d’une randonnée près du village de Dolev en 2015, a déclaré: «Nous nous sentons comme si nos proches ont été assassinés une deuxième fois. Ceci est une boule de neige dangereuse; aujourd’hui, ils défendent les terroristes devant les tribunaux et je crains que la prochaine étape sera encore plus extrême. Il est triste que nous devons prier pour mettre fin à cette absurdité dans laquelle une organisation israélienne défend, et parfois justifie, ceux qui ont assassiné nos proches. »

Le Directeur de Im Tirtzu, Matan Peleg a déclaré que les conclusions du rapport soulignent la nécessité pour le système judiciaire israélien d’ adopter une nouvelle approche dans le traitement des ONG politiques qui servent les programmes des gouvernements étrangers.

« Le pouvoir judiciaire doit durcir sa position contre les organisations financées par le gouvernement étrangers qui utilisent leurs vastes comptes bancaires pour nuire à l’Etat d’Israël », a déclaré Peleg. «Accroître la transparence et l’application des frais de justice vers ces organisations, qui, à toutes fins utiles agissent comme des agents étrangers à la Cour suprême, et ne sont quelques-unes des mesures qui doivent être prises afin de protéger le système juridique israélien. »

Peleg a conclu: «Les gouvernements européens devraient cesser de porter atteinte à la souveraineté de l’Etat d’Israël – le plus tôt sera le mieux. Fournir une assistance aux terroristes et à leurs familles non seulement encourage la terreur, mais constitue une véritable menace pour la démocratie ».

