VIDÉO | Voici ce que le chanteur du groupe de Rock RADIOHEAD’S a fait aux membres de BDS pendant son concert …

Juste une semaine et demie avant qu’ils ne soient programmés pour se produire au parc Yarkon de Tel Aviv, le groupe de rock anglais Radiohead continue de se battre contre le mouvement Anti-Israélien, Boycott, Destruction, Sanctions (BDS).

Lors du concert de vendredi soir au festival TRNSMT à Glasgow, en Écosse, plusieurs membres de BDS ont élevé des drapeaux palestiniens ainsi qu’un panneau «Radiohead: canceltelaviv» et ont tenu des manifestations en dehors de ce lieu, ce qui a amené le chanteur principal Thom Yorke à répondre…

#Radiohead fans in Glasgow at #TRSNMTfest called on the band to respect the cultural boycott of Israel in solidarity with Palestinians #BDS pic.twitter.com/Ts7OZmlOp2

— Hilary Aked (@hilary_aked) 8 juillet 2017