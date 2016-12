Les voeux de Donald Trump pour Hanouka : « Happy Hanukkah, la paix viendra malgré l’ONU »

Le président nouvellement élu Donald Trump s’est exprimé sur les réseaux sociaux en l’honneur de Hanouka et a tenu à souhaiter à tous les Juifs de bonnes fêtes de Hanouka en son nom et en celui de son épouse :

Sur le message, nous pouvons voir la photo de la hanoukiah qui a déjà été likée plus de 14 000 fois et partagée plus de 4800 fois.

Donald Trump a aussi fait allusion au vote de l’ONU dramatique pour Israël, avec le soutien de l’administration Obama, et a tenu à rassurer Israël malgré la trahison : « La grosse perte hier pour Israël à l’ONU rendra plus difficile à négocier la paix. Tant pis, mais nous l’obtiendrons de toutes façons » !

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander