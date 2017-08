VITE ! Participez au prochain concours de cyber-sécurité à Beersheva et gagnez des prix très avantageux !

La compétition finale pour les Hackers dans les plus grands jeux de cyber-sécurité de la société étudiée au monde sera disponible cette année à l’Université Ben-Gurion du Negev.

Israël sera le cinquième pays à accueillir les dernières rondes de la plus grande compétition de cyber-sécurité au monde : Cyber ​​Security Awareness Week (CSAW), les 16 et 17 novembre à l’Université Ben-Gurion du Negev à Beersheva.

CSAW a été fondé il y a 14 ans par la New York University Tandon School of Engineering et l’an dernier, son cycle final a été élargi au-delà de son emplacement original de Brooklyn (NY) au Moyen-Orient, au nord de l’Afrique et en Inde.

La compétition avec la signature CSAW de cette année, Capture the Flag, aura lieu à Brooklyn, Abu Dhabi, en France, en Inde et en Israël. Ce défi de pierre angulaire attire chaque jour plus de 10 000 participants.

Les étudiants du lycée par l’intermédiaire des études supérieures peuvent s’inscrire les 5 et 6 septembre pour les essais préliminaires de CSAW Israël, organisés par le Département de logiciels et d’ingénierie des systèmes d’information de BGU et le Centre d’excellence IBM Cyber ​​Security, basé à l’université.

Les compétitions préliminaires mettront en évidence la connaissance des praticiens dans pratiquement tous les aspects de la sécurité de l’information, du test de pénétration du matériel et du logiciel à la protection à la médecine légale numérique et à la politique gouvernementale.

Dans les campus régionaux de la CSAW, les étudiants travailleront en réseau avec les meilleurs professionnels qui serviront de juges, entendront des experts pour aborder les problèmes émergents, rencontreront les recruteurs désireux de combler ce qui devrait être un déficit de 1,5 million de professionnels de la cyber-sécurité d’ici 2020 et faire face à la concurrence des équipes d’autres écoles. Les gagnants des dernières rondes peuvent gagner des prix en espèces, des bourses d’études et plus encore…