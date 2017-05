La visite du Président américain se termine en Israel

Le président Donald Trump avec sa femme Mélania ont terminé leur visite en Israël.

Lors de cette visite, Donald Trump a été très apprécié par la communauté israélienne, et les rencontres entre les hommes et femmes des personnalités politiques ont été très chaleureuses.

Les relations entre les États-Unis et Israël se sont renforcées.

A l’aéroport, le premier ministre et sa femme et le président Rivlin ont tenu à saluer le couple présidentiel afin de les remercier pour leur chaleur et leur grand amour pour Israel et pour le peuple Juif.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr