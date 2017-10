Le visage meurtri de Kim Kardashian sur des affiches en Israël contre l’assimilation entre les femmes juives et les étrangers

Kim Kardashian est une femme qui aime se faire photographier, mais il est très douteux que ces images suivantes ont reçu l’approbation de la star…

Ces derniers jours, il est apparu dans les boîtes aux lettres d’un quartier de la région de Beer Sheva des affiches avertissant les femmes juives de ne pas entreprendre des relations avec les hommes qui ne sont pas juifs (arabes et bédouin à Beer Sheva) et qui ornent l’image de Kim Kardashian, avec un visage meurtri de coups.

Les brochures décrivent une histoire d’amour entre une juive et un palestinien. « Au début, tout était rose avec des violons, » peut on lire, « Après cinq réunions, il l’a présenté à ses parents dans le village de Kfar Kassem. »

L’histoire d’amour continue sur la deuxième page, intitulée ‘La fin peinte en noir’ et le titre « Ne dis pas, je ne le savais pas « . Sur cette page est écrit : « La soumission est devenue un mode de vie… La première claque est venue quand elle était au marché », mais elle a renoncé ‘.

La fin de l’histoire se conclue avec l’image meurtrie de Kardashian : « Elle a retrouvé son honneur, sa liberté quand elle a décidé de le quitter après six ans, et qu’elle a dû abandonner ses enfants… Le maquillage n’a pas réussi à cacher les bleus et le mal’.