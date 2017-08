Villeurbanne | Une femme attaquée par un musulman devant une mosquée.

Cette scène ne se passe pas en Iran, en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, mais en France et plus précisément à Villeurbanne quand une femme a été étranglée devant une mosquée quand elle a tenté d’allumer sa cigarette à l’abri du vent.

La femme âgée de 42 ans s’est approchée de la mosquée située rue Barbaran et un homme qui passait par là s’est rué vers elle et l’a étranglée avec un sac et a été stoppé par des témoins qui ont fait appel à la police. L’auteur a reconnu les faits et a expliqué aux enquêteurs que la femme avait commis un acte irrespectueux en fumant devant le lieu de culte.

Malheureusement, le Parquet, qui a estimé que l’homme n’avait « pas eu l’intention de tuer sa victime », a relâché l’auteur qui sera jugé pour violences volontaires avec arme. Qui sera la prochaine victime ?