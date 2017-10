La ville de Dickinson propose son aide aux victimes des ouragans avec la condition de ne plus boycotter Israël

La municipalité de la ville de Dickinson au Texas a commencé à distribuer des subventions pour la restauration des maisons détruites par l’ouragan Harvey. Après avoir rempli une demande d’assistance, les victimes de l’ouragan doivent donner un reçu qu’ils « ne boycottent pas et ne boycotteront pas Israël ».

Cette exigence figure au paragraphe 11 du formulaire de demande d’aide publié sur le site internet de la municipalité. L’obligation de ne pas boycotter Israël sur la liste des conditions pour l’obtention de subventions pour la restauration de la maison détruite ainsi que les obligations d’achever les réparations avant Juillet 2018 et ne pas dépenser l’argent des commandites à des fins non autorisées, en plus des réparations de logements.

Des résidents surpris de Dickinson se sont plaints à l’Association américaine pour la protection des droits civils (ACLU) que les autorités leur font des demandes étranges qui limitent leur liberté d’expression. L’association a soutenu la manifestation, qualifiant les actions du maire de Dickinson « complètement inconstitutionnelles ».

« Le premier amendement garantit le droit des citoyens américains à participer à des boycotts politiques, le droit est expressément reconnu par la Cour suprême… Le gouvernement n’a pas le droit de forcer les gens à renoncer à l’activité politique pour le bien des biens publics », – dit l’ACLU.

Israël n’a rien à voir avec la curieuse demande du bureau du maire de Dickinson. Les avocats locaux l’ont soumise à la demande de subvention conformément à la loi récemment adoptée par l’État du Texas, qui interdit l’attribution de fonds publics aux organisations soutenant le boycott d’Israël.